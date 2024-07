Accordo con la nuova freccia: la Juve ‘incassa’ e ringrazia

Accordo con la nuova freccia. Dalle ormai imminenti cessioni la Juventus incassa le risorse necessarie per proseguire il suo rinnovamento.

La prima amichevole della nuova Juventus di Thiago Motta ha avuto un esito scioccante. In negativo. Il 3-0 subito contro il Norimberga racconta come il cammino da percorrere sia ancora lungo e di come la Juventus abbia ancora bisogno di ulteriori migliorie.

Lo sa bene Thiago Motta che dovrà proseguire il suo lavoro sul campo, con la tranquillità ma anche con la necessaria determinazione e lo sa bene Cristiano Giuntoli il cui impegno è rivolto esclusivamente a completare al meglio la rosa bianconera. Le prossime, ed oramai imminenti cessioni dei due gioielli ex Next Gen, Matias Soulé e Dean Huijsen, permetteranno alla società bianconera di portare immediatamente a termine almeno una delle due operazioni che hanno la priorità al momento: Jean-Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Il vuoto che però lascerà Matias Soulé dovrà essere riempito al più presto, poiché trattassi del ruolo di esterno offensivo che nelle idee di gioco di Motta ricopre una valenza assoluta. Ma chi è, al momento, il profilo giusto per la sostituzione del gioiello di Mar del Plata? Gianni Balzarini, giovanilista Mediaset, ha pronta la sua risposta.

Karim Adeyemi è il futuro

Con Soulé ormai fuori dai giochi e con un Federico Chiesa con un piede e mezzo fuori dalla Continassa, il solo Kenan Yildiz sembra essere una garanzia per il ruolo di esterno. Considerato anche il fitto calendario ed il numero di impegni che attendono la Juventus Thiago Motta ne richiede almeno quattro. E di qualità.

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ci ha aggiornato riguardo la questione esterni in casa Juventus, dopo l’addio a Soulé: “Il tempo dirà se la Juventus ha fatto bene a vendere Soulé. La Juventus intanto dovrà correre ai ripari ed acquisire un altro giocatore. Su Adeyemi c’è la resistenza del Borussia Dortmund mentre c’è l’accordo tra il giocatore e la Juve, che però conta poco se la società cedente non ha trovato ancora l’accordo con la Juve perché valuta il giocatore tra i 40 e i 50 milioni”. Dopo l’esborso importante per Douglas Luiz, ed avendone un altro in preventivo ancora più impegnativo, per Teun Koopmeiners, l’affare Karim Adeyemi risulta tutt’altro che che facile. Il 22enne tedesco è però l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, dal momento che ha ancora ampi margini di miglioramento e può essere schierato anche come vice-Vlahovic.

La Juventus non molla.