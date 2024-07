Juve famelica, arriva un gioiellino in attacco: il comunicato ufficiale

Colpo di prospettiva in casa Juventus, che dimostra di guardare sempre al futuro. Arriva un gioiello offensivo che sta facendo parlare di sé

I tifosi della Juventus in questi giorni sono molto concentrati sui colpi in entrata per rinforzare la squadra allenata da Thiago Motta. Servono almeno altri tre rinforzi, dopo i quattro acquisti già ufficializzati, per rendere la rosa davvero competitiva ed all’altezza di quella dell’Inter campione in carica.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per far quadrare i conti e per regalare a Motta i giocatori desiderati. Ma nel frattempo c’è un mercato parallelo che la Juventus sta seguendo e sui cui deve lavorare alacremente. Vale a dire quello del settore giovanile, collegato direttamente con il progetto Next Gen.

La Juve ha dimostrato di essere, con il lancio della cosiddetta squadra B, uno dei club italiani maggiormente attento allo sviluppo ed alla scoperta dei giovani talenti, sia provenienti dal nostro calcio che da paesi esteri. Basti pensare a elementi come Soulé, Barrenechea, Huijsen o Fagioli, tutti esplosi negli ultimi anni tra le mura di Vinovo.

Juventus, nuovo colpo di prospettiva: strappato il gioiello dell’Ascoli

Proprio in tal senso si legge l’ultima notizia ufficiale di mercato in casa Juventus. La società bianconera si è assicurata le prestazioni di un giovanissimo attaccante, di cui si parla molto bene da tempo, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli.

Si tratta di Alex Amadio, centravanti di prospettiva classe 2008. È stato proprio il club marchigiano ad ufficializzare il buon esito della trattativa con un comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Alex Amadio alla Juventus. Elemento di forza dell’Under 16 dell’Ascoli, Alex esaudirà il suo grande desiderio di misurarsi con una realtà all’avanguardia del calcio internazionale com’è quella juventina”.

Amadio potrebbe diventare dunque il corrispettivo di Francesco Camarda, ma con i colori bianconeri, visto che è coetaneo del gioiello scuola Milan che ha già debuttato in Serie A a soli 15 anni. Intanto il talento ex Ascoli dovrebbe essere inserito nella selezione Under 17 della Juve, ma verrà monitorato con il passare dei mesi.

Nella scorsa stagione Amadio ha anche fatto una prima apparizione nel campionato Primavera con la maglia dell’Ascoli, dimostrando di essere già pronto per giocare sotto età nell’ultimo livello del vivaio. Non è da escludere che mister Paolo Montero possa dargli una chance, con tutta calma, anche nella formazione Next Gen, che disputerà il prossimo campionato di Serie C.