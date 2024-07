Penalizzazione per una grande del campionato italiano, ultim’ora pazzesca

Rischio penalizzazione per un club italiano in vista della nuova stagione: il rischio è concreto

Il calciomercato sta regalando diverse sorprese non solo in Serie A ma anche in Serie B. La Sampdoria, ad esempio, si sta dando da fare per cercare di costruire una rosa competitiva, cercando di rimediare anche agli errori della passata stagione.

L’obiettivo per una piazza come quella di Genova è il ritorno in Serie A. Due anni fa lo hanno fatto i cugini del Genoa, adesso tocca alla Samp di Andrea Pirlo dare le risposte adeguate. E’ andato via Sebastiano Esposito, direzione Empoli, ma è arrivato un grande colpo di categoria come Massimo Coda, propio ex Genoa. I blucerchiati hanno messo dentro anche pedine come Simone Romagnoli, Lorenzo Venuti ed Estanis Pedrola. Le ambizioni della Sampdoria sono alte, ma intorno alla società ligure nelle ultime ore si è alzato un polverone legato al piano di ristrutturazione del debito che vede coinvolto il club.

Il caso Sampdoria, rischio penalizzazione: “La Samp si sente tranquilla”

La Sampdoria ha chiarito subito la sua posizione, dichiarandosi convinta della buona fede le proprio operato, come sottolineato nella nota ufficiale firmata dal presidente.

In merito a questa situazione che rischia di portare a una penalizzazione nei confronti del club blucerchiato, è intervenuto anche il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda che ha parlato ai microfoni di ‘PianetaSerieB’. Di seguito le sue parole: “La Sampdoria ha il piano di ristrutturazione del debito previsto dallo Stato italiano. Ci sono paletti per chi usufruisce della legge per non fallire, dando continuità all’azienda ma che nei fatti non può spendere soldi come vuole. La norma, però, è di dubbia interpretazione e la Samp le dà una sua lettura e si sente tranquilla, forte di pareri legali, facendo un mercato in base alla sua interpretazione della norma”.

Binda ha proseguito: “C’è tempo fino al 31 luglio per fare delle operazioni e poi i visti d’esecutività, al momento sospesi, possono arrivare fino all’8 agosto. Se i visti non arrivano, e dunque i tesseramenti sono bocciati, il regolamento dice che per ogni tesseramento bocciato è previsto un punto di penalizzazione”. La Lega, intanto, ha sospeso i tesseramenti di Sampdoria, Juve Stabia e Spezia in modo cautelativo ed in attesa di fare ulteriori accertamenti. La Samp può ancora mandare in porto una maxi cessione entro la fine di luglio ma se dovesse essere segnalata per interpretazione sbagliata delle norme, allora l’8 agosto verranno annullati i tesseramenti di Coda, Romagnoli, Venuti e dei calciatori arrivati e per ogni caso ci sarà un punto di penalizzazione.