Rugani-McKennie insieme, ma non alla Juve: doppietta Champions da 21 milioni

Un doppio addio all’orizzonte per la squadra bianconera: McKennie più Rugani, ancora insieme lontano dalla Juve

È finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Prima dell’esordio in Serie A contro il Como, però, per la Juventus ci saranno diversi impegni in amichevole che serviranno a mettere benzina nelle gambe e ad assorbire le idee del neo allenatore Thiago Motta. La prima amichevole contro il Norimberga si è rivelato un vero e proprio flop.

Nel mezzo il calciomercato, una sessione estiva che chiuderà ufficialmente tra un mese e che fino a questo momento ha già regalato risposte decisamente confortanti ai tifosi della Juventus. Perché profili come Di Gregorio, Douglas Luiz, Khèphren Thuram e Juan Cabal non possono che essere delle scommesse già vinte in partenza da Cristiano Giuntoli. Molto del mercato in entrata del mese di agosto dipenderà, però, dalle uscite. Spazio quindi alle cessioni per fare cassa e reinvestire nei reparti che ancora necessitano accorgimenti.

La cessione di Federico Chiesa sembra ormai solo questione di settimane. Il classe ’97, lontanissimo dal rinnovo oltre il 30 giugno 2025, potrebbe fruttare da solo un tesoretto da almeno 25 milioni. Parallelamente, però, ci sono altri due nomi che sembrano in rampa di lancio per lasciare definitivamente Torino. Weston McKennie nella passata stagione è rientrato dopo il prestito in Premier League e, con grande sorpresa di tutti, si è ritagliato un grande spazio agli ordini di Allegri. Adesso, però, il texano non è più una priorità e dovrebbe fare le valigie nei prossimi giorni.

Doppia cessione: alla Juve 21 milioni

Discorso praticamente identico per Daniele Rugani che, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, non rientra nei piani di Thiago Motta e potrebbe andare via per giocare con maggior continuità. Un club in particolare li vorrebbe entrambi: spunta un clamoroso scenario.

Un’idea, una suggestione che potrebbe prendere forma nei prossimi giorni. Rugani e McKennie lontani dalla Juventus ma ancora insieme, in un club che giocherà la Champions League nella stagione che sta per cominciare. È questo il quadro che si prospetta all’orizzonte. Due esuberi di lusso che potrebbero fruttare alla società torinese fino a 21 milioni di euro, un tesoretto niente male da riversare il prima possibile verso nuovi volti per rinforzare la rosa di Thiago Motta. Ed è lo Stoccarda la società interessata ad entrambi, ben convinta di puntare sul duo juventino per una cifra totale di 21 milioni.

14 per McKennie, 7 per Rugani. I tedeschi, giunti secondi in Bundesliga dietro l’inarrivabile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, possono fare sul serio e avanzare una proposta nei prossimi giorni. Staremo a vedere come andrà a finire ma la Juventus non aspetta altro: sfoltire la rosa e fare cassa, con l’idea di costruire una squadra sempre più a immagine e somiglianza di Thiago Motta.