Adios Juve, si chiude: vola a Dortmund per 20 milioni più bonus

Un calciatore può salutare la Juve e volare direttamente a Dortmund: trattativa da 20 milioni più bonus

La Juve deve ancora concludere diversi colpi in sede di calciomercato e soprattutto lavorare sul campo per arrivare pronta all’inizio della prossima stagione, vista la dura sconfitta nell’amichevole contro il Norimberga, che ha messo in evidenza tutte le difficoltà dei bianconeri in fase difensiva e nel capitalizzare il gioco.

Acquisti come Douglas Luiz e Khephren Thuram aiutano, ma c’è bisogno anche di un cambiamento netto sugli esterni. Andrà chiarita la situazione di Federico Chiesa, sempre più lontano da Torino e per cui restano in ballo il Napoli e le piste estere, soprattutto dalla Premier League. Ma soprattutto, vista anche la partenza di Matias Soulé con direzione Roma, potrebbe essere molto utile rinforzare anche gli esterni.

Proprio in tal senso, un nome molto interessante e accostato a più riprese al club bianconero, dovrà dire addio alla Vecchia Signora. Stiamo parlando di Yan Couto, un giocatore di 22 anni di proprietà del Manchester City che non ha mai trovato davvero spazio agli ordini di Pep Guardiola. Per questo, gli inglesi l’hanno lasciato partire in prestito al Girona dove ha espresso tutte le sue qualità. Ha messo a segno ben 12 assist in 59 partite in Liga e può giocare come ala o come terzino destro. Per questo, la Juve si è interessato a lui, ma ora dovrà dirottare la sua attenzione su altri obiettivi.

Niente Juve per Yan Couto: è vicino al Borussia Dortmund

La tradizione del Borussia Dortmund, infatti, sta avendo la meglio nella corsa al calciatore e presto potrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento in Germania. Secondo ‘Marca’, si tratta infatti della società che è più vicina al laterale. L’ultima offerta presentata al City sarebbe di 20 milioni più bonus, ma potrebbero non bastare.

Infatti, gli inglesi sanno bene il valore del loro calciatore e per questo non hanno intenzione di lasciarlo andare via per meno di 30 milioni di euro. Alto meno di 170 centimetri il brasiliano compensa con grande qualità tecnica, nel dribbling e con cross precisi per gli attaccanti e, proprio per questo, sembra avere caratteristiche ideali per i tedeschi, che spesso hanno scelto calciatori con queste qualità e li hanno valorizzati.

Vedremo, dunque, se la Juventus deciderà di partecipare ad aste internazionali – al momento non è probabile – o se dirotterà la sua attenzione su altri nomi. Thiago Motta ha comunque bisogno di rinforzi, ma ancora c’è tempo.