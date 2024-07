McKennie cambia maglia, lo prende un’acerrima nemica della Juve

Weston McKennie è pronto a cambiare maglia in serie A. Lo prende un’acerrima rivale della Juventus, è addio al club bianconero: i dettagli

Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare quei calciatori considerati in uscita. Situazione delicata per Weston McKennie, anche lui in procinto di lasciare i bianconeri. Lo statunitense però ha già dimostrato di non essere un pezzo facile da trattare, rifiutando alcune destinazioni e volendo andare via alle sue condizioni.

Thiago Motta non sembra voler contare ancora sull’ex Schalke 04 ed è dunque tra i calciatori considerati in esubero. Resta da piazzare ma va trovata una squadra che non solo soddisfi il centrocampista ma anche la Juve stessa. Nelle ultime ore c’è da registrare un interesse concreto da parte di un’altra big di serie A, McKennie può passare alla rivale.

McKennie ancora in serie A, va alla rivale: i dettagli

Il classe ’98 ha già rifiutato l’Aston Villa. Era stato inserito, infatti, nella trattativa per Douglas Luiz, ma nulla ne ha voluto sapere di trasferirsi a Birmingham e questo lo ha portato a mettersi contro la società indispettita del suo comportamento, con Giuntoli che ha dovuto virare su Iling-Junior come contropartita da dare al club di Premier League.

Inoltre il giocatore grava sul bilancio del club per circa 5 milioni di euro con 2,5 milioni di ingaggio annuale. Secondo quanto riportato da TMW una rivale acerrima dei piemontesi è pronta a mantenerlo in serie A. Ci riferiamo alla Fiorentina, che a sua volta è alla ricerca di un paio di innesti a centrocampo.

A dispetto della rivalità calcistica e tra tifoserie, le società hanno sempre messo su grandi trattative di mercato segno dei buoni rapporti tra le dirigenze. Questi affari hanno quasi sempre riguardato pezzi da novanta viola passati poi in bianconero da Baggio a Vlahovic, passando per Bernardeschi e Chiesa. L’anno scorso il percorso inverso è stato fatto da Arthur e proprio il vuoto lasciato dal centrocampista brasiliano, unito all’addio di Bonaventura, hanno prodotto la necessità di intervenire nel reparto nevralgico per la squadra oggi affidata a Palladino.

Al momento non c’è stata nessuna offerta ufficiale ancora da parte dei gigliati ma l’interesse c’è ed è probabile che una mossa venga fatta nelle prossime ore. Ci sono stati i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, tra la disponibilità del giocatore ad accettare la destinazione toscana e le cifre richieste dalla Juve. Per ora sembrano essere arrivate solo aperture da tutte le parti.