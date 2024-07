Adios Juve, affare ai dettagli con l’Arsenal: che colpo

Mercato bianconero sempre più vivo, ma da Londra arrivano cattive notizie: se ne va all’Arsenal

Il calciomercato prosegue a ritmi incessanti e gran parte delle squadre di Serie A ne sono protagoniste. Tra queste, sicuramente merita una nota importante la Juventus, che sotto gli ordini di Thiago Motta sta cercando di capire sempre di più uno stile di gioco decisamente differente rispetto a quello proposto da Allegri nelle ultime due stagioni (contro il Norimberga, in amichevole, si è capito che il lavoro da fare è ancora tanto).

La parola d’ordine diffusa tra i calciatori bianconeri è ovviamente pazienza: questo è l’unico modo per interpretare ottimamente insegnamenti tattici molto complessi come quelli apportati dall’ex Bologna e Spezia. Un calciatore che poteva interpretarli in un certo modo era sicuramente Mikel Merino – centrocampista finito da mesi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per via della sua capacità di interpretare il gioco – che però sembra destinato a vestire i colori dell’Arsenal.

Juventus, niente Mikel Merino: è sempre più vicino all’Arsenal di Arteta

Lo spagnolo era finito sul taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli mesi fa, quando brillava in mezzo al campo con la Real Sociedad, grande protagonista in Champions League almeno fino agli ottavi contro il Paris Saint Germain. In quelle due gare di andata e ritorno, Merino fu uno dei migliori.

Ad un anno dalla scadenza naturale del contratto con il club basco, il centrocampista neo campione d’Europa con la Spagna intende però cambiare aria: per tale ragione non sarebbe disposto ad accettare il rinnovo con la Real Sociedad, nonostante si trovi molto bene nel club che ha abbracciato nel lontano 2018.

È bastata questa scelta, sicuramente atipica, per scatenare le speculazioni di mercato: non solo la Juventus, ma anche Atletico Madrid e Arsenal che apprezzano molto le qualità del centrocampista iberico. Tuttavia, alla proposta dei Colchoneros, Merino (alla pari del club basco) avrebbe risposto con un secco no. Mentre avrebbe mostrato apertura nei confronti del club allenato dal connazionale Mikel Arteta, che ora sarebbe in vantaggio per mettere le mani sul ragazzo.

Merino ha una clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro e non sarebbe quindi disposto a rinnovare il proprio sodalizio con gli spagnoli. Inglesi in netto vantaggio sulle concorrenti per mettere le mani su di lui, specialmente ora che sono galvanizzati dall’acquisto di Riccardo Calafiori dal Bologna, altro tassello importante dello stile di Arteta.