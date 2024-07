Calciomercato Juventus, apertura totale: l’esterno arriva in prestito

Calciomercato Juventus, l’esterno arriva in prestito e c’è il via libera definitivo. Motta può esultare

Se prima vi abbiamo parlato di Federico Chiesa, che oggi è tornato a lavorare alla Continassa con Thiago Motta, spiegandovi che comunque rimane in uscita, vi abbiamo fatto un quadro di quelli che sono gli obiettivi bianconeri in quella zona del campo per le prossime settimane.

Ovvio che prima si deve sbloccare l’uscita di Federico, che come abbiamo visto potrebbe finire in Premier League. Ma intanto, secondo La Stampa, c’è un primo via libera per uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Il nome è sempre legato al Porto: la squadra del nuovo presidente Villas-Boas deve cedere qualcuno e stando alle informazioni riportate dal giornale torinese, ci sarebbe un nome che potrebbe partire senza particolari problemi.

Calciomercato Juventus, via libera per Conceicao

In questo caso non parliamo né di Galeno e nemmeno di Pepe. Ma ovviamente di Conceicao: “Il Porto sembra disposto a considerare il prestito di Conceição piuttosto che di Galeno o Pepê. I portoghesi devono vendere, e alle condizioni giuste l’affare potrebbe concretizzarsi”. Questo si legge, quindi una prima apertura per l’operazione ci sarebbe stata, anche perché Conceicao padre non è più l’allenatore dei lusitani.

Vedremo come si evolverà la questione nelle prossime settimane. Tenendo presente che non si perde comunque di vista Adeyemi del Borussia Dortmund, che rimane un obiettivo difficile, e nemmeno quel Sancho anche se rimane una pista abbastanza fredda. In tutto questo una direzione la Juve l’ha presa e porta dritta nel massimo campionato portoghese. Con il figlio d’arte che quindi potrebbe approdare in Italia nel corso delle prossime settimane in una squadra comunque diversa da quella del padre, che ha giocato in A tra Lazio e Inter.