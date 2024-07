“Entusiasti di un accordo”: Chiesa-Juventus, telenovela agli sgoccioli

Calciomercato Juventus, la telenovela Chiesa è agli sgoccioli. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore.

Destinazione Premier League. Questo sembra il futuro di Federico Chiesa con la sensazione che, l’operazione di addio al bianconero, sia davvero agli sgoccioli.

Sfumata la pista Roma in Italia – che era l’unica concreta – e mai veramente calda quella che portava direttamente al Bayern Monaco in Germania, adesso il futuro del numero 7 della Juventus sembra destinato davvero in Premier League. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un interesse forte del Tottenham per l’esterno offensivo. Ma adesso, sempre dall’Inghilterra, spunta un’altra pista. Anzi, rispunta un’altra pista, visto che anche di questo possibile interesse se n’era parlato nei mesi scorsi.

Chiesa, affondo del Chelsea

Il Chelsea sarebbe pronto a prendere il giocatore per accontentare le richieste del nuovo allenatore, Enzo Maresca. Chiesa in questo modo troverebbe un tecnico italiano che lo conosce bene e che sa dove impiegarlo. Per 20 milioni di sterline – circa 25 milioni di euro, si legge su Team Talk – Federico ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto potrebbe salutare il bianconero e quindi andare a farsi questa nuova esperienza nel massimo campionato inglese.

Se da un lato i Blues hanno fretta di chiudere – e dopo sei acquisti già fatti non hanno nessuna intenzione di fermarsi – anche Giuntoli ha lo stesso pensiero. Incassare i milioni di Chiesa significherebbe poter riuscire a prendere l’esterno offensivo che la Juve ha in mente. L’ultima ipotesi importante è quella che porta a Galeno del Porto. A seguire poi ci sono Adeyemi e Conceicao. Mentre si è raffreddata, quasi del tutto, la pista che porta a Sancho. Ma i nomi rimangono comunque importanti uguali.