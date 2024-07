Juve, cessione lampo a centrocampo: vola a Stoccarda

Cessione lampo in casa Juventus: lo Stoccarda sonda il terreno per un gioiello bianconero

La Juventus è molto attiva in chiave calciomercato e oltre ai colpi in entrata si sta dedicando anche alle uscite, per snellire la rosa e liberare slot per nuovi innesti che potrebbero arrivare in questo ultimo mese di sessione estiva.

Negli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Dean Huijsen al Bournemouth. Il difensore olandese classe 2005 è partito direzione Premier League dove cercherà di trovare più spazio e consacrarsi definitivamente dopo l’ultima stagione in prestito alla Roma. La Juventus ha optato per una cessione a titolo definitivo, incassando circa 18 milioni di euro. Un altro giovane potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, questa volta direzione Germania, visto l’interesse dello Stoccarda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Livano Comenencia (@livano076)

Juventus, dalla Next Gen lo Stoccarda punta Livano Comenencia

Come riportato da tuttojuve.com, di recente lo Stoccarda avrebbe preso informazioni sul terzino classe 2004 Livano Comenencia.

Anche lui olandese, il 20enne di Breda veste la maglia della Juventus Next Gen, dopo aver svolto il percorso delle giovanili nel PSV. Dal 2023 è in bianconero e le sue qualità fisiche e tecniche hanno attirato l’attenzione già di alcuni club esteri, tra cui proprio lo Stoccarda. Può giocare sia come terzino che come esterno destro, sfruttando la sua facilità di corsa e la sua falcata, grazie ai 191 centimetri. Nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie C con la Next Gen, collezionando 2 gol e 7 assist 36 presenze tra regular season e playoff. Un discreto bottino, dovendosi confrontare con un nuovo campionato, piuttosto sporco e duro come quello di Lega Pro.

Comenencia è sceso in campo nell’amichevole della Juventus di Thiago Motta disputata in Germania contro il Norimberga. Un test non positivo per i bianconeri ma che ha permesso al giovane olandese di mettersi in mostra. Il classe 2004 è partito titolare nel 4-2-3-1 di Motta, come ala di destra nel trio a supporto della prima punta Sekulov. Quello dello Stoccarda al momento è solo un sondaggio ma presto potrebbe arrivare una proposta concreta sul tavolo della Vecchia Signora che non ha ancora preso una decisione sul futuro del ragazzo, in scadenza il 30 giugno 2025.