Sinner ‘smascherato’ davanti a tutti, rivelazione shock

Continua a tenere banco la questione legata alla mancata partecipazione a Parigi 2024 di Jannik Sinner: l’annuncio fa discutere

Qualcuno, qualche mese fa, aveva perfino suggerito la sua candidatura come portabandiera dei colori azzurri per la spedizione olimpica di Parigi 2024. Un virtù del suo status di giocatore migliore del mondo nella classifica della sua categoria (il ranking ATP di tennis), Jannik Sinner racchiudeva tutte le credenziali per poter essere messo innanzi a tutti nella scelta di uomo rappresentativo degli atleti italiani.

Per la verità, come consuetudine vuole ormai da decenni, al campione altoatesino mancava il titolo più importante per essere designato come alfiere in testa al gruppo: quello di campione olimpico.

Una ‘lacuna’ – considerando che Jannik non ha mai partecipato ad alcuna Olimpiade – che il tennista contava di poter colmare proprio nella capitale francese, su quei campi che nello scorso giugno lo avevano visto sfiorare la finale, dopo che nel penultimo atto aveva condotto per 2 set ad 1 contro Carlos Alcaraz prima di subire il ritorno dello spagnolo.

Invece nulla, il destino si è messo di traverso. Eliminato ai quarti di finale a Wimbledon da Daniil Medvedev, il nativo di San Candido si era concesso qualche giorno di meritato riposo in Costa Smeralda assieme ad Anna Kalinskaya, la sua nuova fidanzata. Dopo di che, ecco arrivare la notizia inaspettata. Quella che nessuno, in Italia, avrebbe voluto ricevere.

Jannik Sinner, arriva la stoccata di Federica Pellegrini

“Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione“, aveva dichiarato il 24 luglio il numero uno del mondo per spiegare la sua clamorosa rinuncia alla kermesse a cinque cerchi.

La scelta, quasi un impedimento tecnico vero e proprio, ha subito scatenato polemiche sul presunto mancato attaccamento di Jannik ai colori azzurri. E sì che dopo l’exploit di Malaga in Coppa Davis dovrebbe esser stato fugato qualsivoglia dubbio. Ma per alcuni non è così.

Nel dibattito è intervenuta anche una leggenda dello sport italiano (campionessa olimpica nel 2008 e argento nel 2004) come Federica Pellegrini. La ‘Divina’, ospite di Casa Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni che sono da subito divenute virali.

“C’è un problema di salute, che spero Jannik risolva presto. Poi c’è da considerare che da uno sport all’altro c’è un approccio diverso che coinvolge le Olimpiadi. Per atleti come i nuotatori, i Giochi valgono più di qualsiasi altra cosa. Per un tennista, le prove dello Slam valgono come un’Olimpiade. È logico che lui debba prendere delle scelte diverse. Per Sinner non c’è solo una competizione cui prendere parte ogni quattro anni“, ha detto.