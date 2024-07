Svolta Juve, va ko in allenamento e sfuma il suo trasferimento

La Juventus costretta rivedere i propri piani di mercato. Un infortunio rimediato in allenamento fa saltare il trasferimento previsto.

Prime spine da affrontare per Thiago Motta. Il ko rimediato per mano del Norimberga nell’amichevole pre-campionato, ad esempio, ha sottolineato l’urgenza di tornare presto sul mercato ed acquistare ulteriori rinforzi, come ad esempio un vice-Vlahovic di comprovata qualità. Diversi i colpi previsti, che il club conta di finanziare attraverso una serie di cessioni. Una di quelle ritenute certe, però, nelle scorse ore è definitivamente sfumata complicando i piani di Cristiano Giuntoli.

Fabio Miretti, infatti, si è fermato a causa di una botta rimediata al piede destro nell’ultima seduta di allenamento. I successivi esami strumentali, sostenuti presso il J-Medical, hanno fatto emergere una frattura composta del terzo cuneiforme che lo obbligherà a saltare la seconda parte della preparazione estiva. Le sue condizioni, ha fatto sapere la Juventus attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito, saranno rivalutate tra 15 giorni: possibile, quindi, che il periodo ai box duri almeno un mese.

Una tegola per la Vecchia Signora, che aveva messo in cantiere la partenza del classe 2003 così da liberare spazio nel gruppo ed incamerare ulteriori risorse da destinare al colpo Teun Koopmeiners. Sulle tracce del centrocampista 20enne, in particolare, c’erano il Como ed il Bologna che avevano già provveduto a raccogliere informazioni sul suo stato contrattuale.

Juventus, l’infortunio in allenamento fa saltare i piani di Giuntoli

Ora, invece, Miretti resterà alla Juve con il direttore sportivo che proverà a piazzare altrove Hans Nicolussi Caviglia e Weston McKennie. Il 24enne di Aosta piace molto al Parma e al Venezia, che di recente aveva fatto sapere di essere disposto ad avanzare un’offerta da 7 milioni per chiudere subito la trattativa. Il texano, fuori dai piani di Motta che lo ha escluso dal ritiro svolto in Germania, ha respinto le avances dell’Aston Villa.

Resta in piedi l’opzione Fenerbahçe mentre in Serie A si stanno muovendo soprattutto la Fiorentina ed il Monza. La Juve, attraverso la partenza dell’americano in scadenza nel 2025, conta di incassare almeno 11 milioni. Cifra, questa, che contribuirà a potenziare il tesoretto che verrà utilizzato per cercare di convincere l’Atalanta a privarsi di Koopmeiners autore di 15 reti e 7 assist nelle 51 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione tra campionato (34), Champions League (12) e Coppa Italia (5).

La Dea, pur non chiudendo all’idea di farlo partire, continua a chiedere almeno 60 milioni. La Juve, dal canto suo, è finora ferma a quota 45. Servono altre cessioni per riuscire ad acquistare il pupillo di Motta.