La Juve prende un altro argentino: via libera improvviso

La Juve prende un altro argentino, la trattativa per Adeyemi stenta a decollare e Giuntoli pensa ad un’alternativa.

Salutati Huijsen e Soulé, la Juventus può mettere a segno l’ennesimo colpo – stavolta in entrata – in questa finestra di mercato. Il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli sa che deve trovare al più presto l’erede di Federico Chiesa, che ha ormai le valigie in mano dopo aver rotto con la società per via del mancato rinnovo.

Serve un esterno, dunque. Ma potrebbe non essere come si pensava in un primo momento quel Karim Adeyemi, la “freccia” del Borussia Dortmund e giocatore in assoluto più veloce dell’ultima Bundesliga. La trattativa per il tedesco, infatti, sta prendendo per le lunghe e la Signora ha bisogno di trovare al più presto un’alternativa. Alternativa che Giuntoli avrebbe individuato, come riporta l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano – citando a sua volta Matteo Moretto – in Nico Gonzalez della Fiorentina, seguito nelle ultime ore anche dall’Atalanta. I procuratori dell’ex Stoccarda avrebbero aperto al trasferimento alla Juventus dopo il contatto cercato dal club di via Druento.