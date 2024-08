Bye bye Juve, accordo a un passo: vola in Premier per 30 milioni di euro

Addio (quasi) definitivo alla Juventus, accordo ad un passo con il nuovo club: se ne va in Premier League per 30 milioni di euro

La Juventus di Thiago Motta continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato, in programma lunedì 19 agosto, in casa, contro il neopromosso Como di Fabregas. Anche la dirigenza bianconera lavora, senza sosta, per rinforzare la squadra in questa sessione estiva del calciomercato. Non solo dal punto di vista degli acquisti, ma anche per le cessioni. Nel frattempo, però, iniziano ad arrivare le prime delusioni.

In particolar modo quelle riguardanti un calciatore che, fino a qualche settimana fa, era stato accostato con prepotenza alla ‘Vecchia Signora’. Ed invece, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, non se ne farà nulla visto che avrebbe trovato l’accordo con il suo prossimo e futuro club.

Si tratta di Ferdi Kadioglu, rivelazione nell’ultimo campionato Europeo con la sua Turchia. Attualmente in forza al Fenerbahce ha catturato l’attenzione di alcuni club nella competizione calcistica europea. Ad attenderlo, come riportato in precedenza, la Premier League.

Niente Juve per Kadioglu, va in Premier League

Nel futuro di Ferdi Kadioglu non ci sarà la Juventus. La 24enne stella del calcio turco è pronto a fare il tanto atteso e definitivo salto di qualità in uno dei campionati più seguiti al mondo come quello inglese. Il Brighton, infatti, pare che abbia chiuso l’accordo con la squadra turca per rilevare il calciatore. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi locali pare che si tratterà per una cifra dal valore di 30 milioni di euro.

Nasce come terzino destro, anche se si è fatto molto apprezzare sulla corsia di sinistra. Giocatore che fa della velocità e resistenza i suoi punti di forza. Bravo nel palleggio e, soprattutto, nel recuperare i palloni. Niente da fare, quindi, non solo per la Juventus ma anche per l’Arsenal che lo aveva già adocchiato in precedenza. L’ex team allenato dall’italiano De Zerbi, nelle prossime ore, è pronto a chiudere la trattativa.

In questi giorni sta effettuando la preparazione con la squadra allenata da José Mourinho, ma a breve svuoterà l’armadietto per volare nel Regno Unito per una nuova esperienza. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della squadra olandese del N.E.C. (con tanto di esordio in prima squadra) fino al 2016, due anni più tardi viene acquistato dal Fenerbahce dove è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria ed icona per il club.