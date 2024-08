Dalla Juve al Chelsea, l’affare dell’estate si chiude per 30 milioni

La Juventus a breve tornerà sul mercato per potenziare la rosa. Il Chelsea cambia i piani bianconeri: affare da 30 milioni

Ripartirà a breve la campagna di rafforzamento della Juventus, finanziata dai quasi 50 milioni incamerati grazie alle cessioni di Matias Soulé alla Roma e di Dean Huijsen al Bournemouth. Diversi i colpi in cantiere, ritenuti fondamenti dal club dopo la sconfitta subita in amichevole contro il Norimberga: in corso, ad esempio, il casting volto ad individuare l’adeguato alter-ego di Dusan Vlahovic.

Arek Milik, escluso dal ritiro estivo e fuori dal nuovo progetto, andrà via lasciando scoperto il ruolo di attaccante di scorta. Thiago Motta, in occasione dei vari confronti avuti fin qui con la dirigenza, ha chiesto di poter avere un attaccante giovane con ampi margini di crescita ma già pronto per esibirsi in palcoscenici prestigiosi. Fino a qualche giorno fa i riflettori erano stati quindi puntati su Mateo Retegui, autore di 9 reti e 3 assist nelle 31 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione con indosso la maglia del Genoa.

Le interlocuzioni tra le società sono scattati ma le pretese economiche del Grifoni (oltre 30 milioni) hanno spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a sondare piste alternative. Una di queste conduce a Maximilian Beier, legato all’Hoffenheim fino al 30 giugno 2027. Il classe 2002 nell’ultima annata ha avuto modo di mettersi spesso in evidenza, andando a segno ben 16 volte in Bundesliga. Un buon bottino, ulteriormente impreziosito dai 3 passaggi vincenti forniti ai compagni.

Juventus, spunta il Chelsea: servono 30 milioni per chiudere l’affare

Numeri che hanno attirato le attenzioni del manager il quale, di recente, si è mosso contattando sia l’entourage del 21enne che la società di Sinsheim. La Vecchia Signora, però, non è l’unica squadra ad essere interessata a Beier. Stando a quanto riportato da ‘Sky Deutschland’, sulle sue tracce ci sono infatti anche il Chelsea e l’Aston Villa che hanno provveduto ad effettuare dei sondaggi esplorativi tesi a verificare il gradimento da parte del giocatore a trasferirsi in Inghilterra.

E non finisce qua visto che la lista delle pretendenti comprende inoltre l’Atletico Madrid, il Manchester United ed il Bayer Leverkusen. Il prezzo del cartellino, intanto, è stato fissato. Il contratto dell’attaccante (capace di giocare pure nelle posizioni di ala sinistra e trequartista centrale) prevede una clausola rescissoria fissata a 30 milioni. Chi lo vorrà, di conseguenza, dovrà versare quella cifra nelle casse dell’Hoffenheim. Le riflessioni, in casa Juventus, proseguiranno. Beier o Retegui. L’ora delle scelte, e degli investimenti, sta per arrivare. Motta, intanto, attende rinforzi. Serve una rosa profonda per far fronte alle 5 competizioni che vedranno protagonista la Juve.