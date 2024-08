È Milik la contropartita giusta, affare sbloccato: va alla Juve

Arek Milik può essere la chiave per consentire alla Juve di chiudere l’affare per il giocatore: cosa trapela

Tra gli attaccanti di cui può disporre Thiago Motta, oltre a Chiesa, Vlahovic e Yildiz, c’è anche Arek Milik. Il nome del centravanti polacco non è sulla bocca di tutti come nel caso degli altri tre, ma il neo tecnico della Juventus sa bene di poter contare su un giocatore di lunga esperienza che più volte in passato si è rivelato decisivo.

In particolare, i tifosi bianconeri ricordano di certo il gol dello scorso anno nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio che ha di fatto spalancato alla Juve le porte della finale di Roma. Ma quale sarà il futuro di Milik? Fino a oggi non ci sono stati rumors di mercato riguardanti l’ex Napoli, ma proprio in queste ore qualcosa potrebbe sbloccarsi in tal senso.

Il Nizza, infatti, si ritrova improvvisamente a dover cercare un attaccante e la scelta potrebbe ricadere proprio su Milik. Il club francese ha già messo in piedi un asse importante con la Juventus con il trasferimento in bianconero di Khephren Thuram e stando alle voci di mercato i due club sarebbero molto vicini a concludere anche l’operazione Todibo.

Calciomercato Juventus, Milik possibile pedina di scambio: le ultime

Ecco perché il Nizza potrebbe chiedere alla Juventus il centravanti polacco per sostituire il proprio attaccante. I tifosi del club della Costa d’Azzurra, infatti, hanno appena ricevuto una notizia terribile: Terem Moffi ha riportato la rottura del legamento crociato in allenamento.

La punta nigeriana, che ha messo a segno 11 reti nella scorsa Ligue 1, dovrà stare fermo per molto tempo: il Nizza, impegnato anche in Europa League, deve assolutamente trovare un sostituto. In cima alla lista dei desideri della dirigenza nizzarda ci sarebbe proprio Arek Milik.

La trattativa per portare Todibo alla corte di Thiago Motta è separata, ma la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare più rapidamente se la Juve acconsentisse alla cessione del polacco. Resta però da capire quali siano le intenzioni dell’ex Napoli e Ajax. Il 30enne ha sempre ribadito di trovarsi molto bene a Torino e di non avere alcuna intenzione di cambiare. In due stagioni in bianconero Milik ha totalizzato 74 presenze, mettendo a segno 17 reti. Per prelevarlo dal Marsiglia la Juve spese 800.000 euro di prestito oneroso, aggiungendo poi 6,3 milioni per il riscatto.