Inter e Juventus a mani vuote: ritorno già scritto

Inter e Juventus a mani vuote, nerazzurri e bianconeri devono rassegnarsi: il giocatore ha già preso una decisione.

L’occasione per incontrarsi e discutere del futuro del calciatore c’è stata due sere fa, negli Stati Uniti d’America. Ad Orlando, per la precisione, sede dell’amichevole di lusso tra il Barcellona di Hansi Flick e il Manchester City di Pep Guardiola. Una partita divertente, che è stata decisa ai calci di rigore (per la cronaca, l’hanno spuntata i blaugrana).

Nel pre e non post match, tuttavia, i dirigenti dei due più importanti club europei ne hanno approfittato per parlare di Joao Cancelo, il terzino portoghese di proprietà dei Cityzens che sta facendo di tutto per tornare – e stavolta definitivamente – in Catalogna, dove ha trascorso l’ultima stagione. L’ex Juventus e Inter già durante gli ultimi Europei aveva fatto intendere di voler proseguire la sua avventura in blaugrana, dicendo anche che la sua famiglia si trova molto bene nella città catalana. Ma, ovviamente, non è solo una questione di “comodità”. Cancelo dopo l’esperienza non trascentale al Bayern Monaco – sempre in prestito – al Barcellona sembra aver trovato il posto giusto per rilanciare la propria carriera.

Inter e Juventus a mani vuote, Cancelo più vicino al Barcellona

Nonostante il Barça non abbia fatto incetta di titoli lo scorso anno, Cancelo è stato uno dei migliori della squadra all’epoca allenata ancora da Xavi.

Non è bastato, però, per convincere il suo ex tecnico Guardiola a riprenderlo con sé. Il City e Cancelo ormai viaggiano su due rette parallele, malgrado li “unisca” un contratto. Le due due ex squadre italiane, Juventus e Inter, ne volevano approfittare per riportarlo in Serie A, ma a quanto pare il giocatore lusitano ha già preso una decisione. Come riporta il quotidiano catalano Sport, i blaugrana faranno di tutto per riportarlo “a casa”, offrendo 7 milioni di sterline subito e un obbligo di acquisto di 18 milioni di sterline (23 milioni di euro), che entrerà in vigore alla fine del periodo di prestito.