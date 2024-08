Cessione lampo, la Juve lo spedisce in Serie B: il comunicato ufficiale

La Juventus ha definito un’altra operazione in uscita. Un bianconero ha già detto addio alla compagnia: giocherà in Serie B.

Dopo essersi concentrata soprattutto sugli acquisti, in modo tale da gettare le basi della squadra voluta da Thiago Motta, la Juventus adesso risulta al lavoro soprattutto sulle operazioni in uscita. A lasciare la compagnia, di recente, sono stati Matias Soulé e Dean Huijsen (passati rispettivamente alla Roma e al Bournemouth). Ai loro addii, che hanno garantito al club liquidità che verrà utilizzata a breve, nelle scorse ore se ne è aggiunto un altro.

E’ infatti ufficiale il trasferimento di Leonardo Cerri alla Carrarese. Ad annunciarlo è stata proprio la società bianconera, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito e sui canali social. La scorsa stagione si è rivelata piena di soddisfazioni per il 21enne originario di Roma: ben 36 le apparizioni totalizzate, “condite” da 8 reti e 2 assist. In più, il debutto in prima squadra avvenuto il 12 febbraio nel match perso per mano dell’Udinese.

Una gara destinata a restare a lungo nei ricordi dell’attaccante classe 2003, mandato in campo da Massimiliano Allegri (privo nell’occasione di Dusan Vlahovic e Moise Kean) a 6 minuti dal fischio finale. Un’annata chiusa in maniera positiva che, ora, gli consentirà di mettersi alla prova nel campionato di Serie B tra le fila dei gialloblù neopromossi nel torneo cadetto e crescere sotto la guida del mister Antonio Calabro.

Juventus, ufficiale la cessione in Serie B: il bianconero dice addio

La formula individuata dalle due società è quella del prestito secco fino al 30 giugno 2025. Cerri, quindi, resterà in Toscana un anno con l’obiettivo di migliorare il più possibile e provare a ritagliarsi il proprio spazio, per poi rientrare a Torino. La sua cessione rientra nel profondo restyling avviato nelle ultime settimane dai vertici juventini, intenzionati ad allestire un gruppo ancor più competitivo.

Next Gen | Leonardo Cerri in prestito alla Carrarese In bocca al lupo! — JuventusFC (@juventusfc) August 1, 2024

Il prossimo a lasciare la compagnia, salvo sorprese, sarà Daniele Rugani finito nel mirino dell’Ajax. Imminenti, inoltre, le partenze di Mattia De Sciglio e di Weston McKennie. L’ex Milan piace al Monza mentre il texano è conteso dalla Fiorentina (che non ha escluso l’idea di imbastire uno scambio comprendente pure Nico Gonzalez) e dal Fenerbahce. Segnato pure il destino di Filip Kostic e Arek Milik, poco graditi da Motta che preferirebbe puntare su elementi più freschi. La rivoluzione, in casa Juventus, è appena agli inizi. Saranno giornate di fuoco quelle di Giuntoli. Motta, dal canto suo, attende Teun Koopmeiners e almeno un esterno.