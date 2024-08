Juventus, annuncio UFFICIALE: l’affare dell’estate è saltato

Juventus, annuncio UFFICIALE: l’obiettivo bianconero ha ormai ricucito con il suo allenatore. Sfuma tutto.

Tanti tra i tifosi bianconeri in questi giorni si chiedono come si evolverà il mercato della loro squadra del cuore. La Juventus, rispetto alle ultime due sessioni, non se n’è rimasta a guardare, mettendo a segno già diversi acquisti e dando così il via ad una vera e propria “rivoluzione” tecnica.

Rivoluzione che era nell’ordine delle cose dopo la fine della tumultuosa gestione Allegri. Con Thiago Motta la Signora si prepara a scrivere un nuovo capitolo e la speranza è che, a differenza di quello precedente, porti in dote molti più trofei. Tuttavia, fare in modo che la Juventus torni ad essere subito competitiva per traguardi importanti come lo scudetto non sarà semplice. Danilo e compagni dovranno lavorare tanto in queste settimane per interiorizzare i nuovi dettami tattici dell’ex allenatore del Bologna, le cui idee di gioco sono molto diverse da quelle del predecessore. La Juve, poi, necessita di altri innesti: dopo aver ceduto qualche giovane di belle speranze – uno su tutti l’argentino Soulé, finito alla Roma – il direttore tecnico Giuntoli farà il possibile per portare alla Continassa almeno due pezzi da novanta. Uno di questi è Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Juventus, annuncio UFFICIALE: ten Hag e Sancho hanno fatto la “pace”

Un affare che invece dà l’impressione di essere sfumato è quello di Jadon Sancho. L’esterno inglese di proprietà del Manchester United sembra aver chiarito con l’allenatore dei Red Devils Erik ten Hag e a questo punto potrebbe decidere di restare in Inghilterra.

Erik ten Hag on his talk with Jadon Sancho: “We just spoke about the standards, the levels, the abilities. When I took over you need good players to construct a good team and he’s definitely a very good player.” #mufc pic.twitter.com/ikBpJWx3yQ — The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 2, 2024

Lo ha riferito lo stesso tecnico olandese, che lo scorso gennaio era stata la “causa” della partenza di Sancho: per rimettersi in gioco il calciatore aveva accettato di tornare in prestito al Borussia Dortmund, con cui ha poi raggiunto la finale di Champions League. “Ci siamo lasciati tutto alle spalle – ha spiegato ten Hag a Sky Sports – e abbiamo detto tutto al riguardo. Sappiamo gli uni dagli altri quali sono gli standard e come vogliamo lavorare. Si è scusato? Credo che il nostro comunicato dica tutto ed è stato chiaro ed evidente”.