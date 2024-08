Koopmeiners alla Juventus: l’indizio social manda i tifosi in delirio

Koopmeiners-Juventus, sembra che siamo entrati nella fase calda dell’operazione. E c’è anche l’indizio social

In questo momento la Juventus sta evidentemente spingendo per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è da un po’ di tempo nel mirino dei piemontesi e adesso Giuntoli vuole affondare il colpo.

Una situazione – visto anche l’ok che è arrivato da parte del giocatore – che si potrebbe sbloccare nello spazio di pochissimo tempo. Da un momento all’altro, soprattutto se la Juventus dovesse alzare l’offerta quel tanto che basta per andare a chiudere il tutto. Vedremo quello succederà nel corso delle prossime ore, ma intanto in un momento come questo, dove i social sono parte integrante dei raccordi, arriva un indizio.

Koopmeiners-Juventus, la “prova” dell’agente

Non sappiamo da quanto tempo, ma se uno va a verificare chi segue l’agente del giocatore olandese dell’Atalanta, si ritrova tra le squadre anche la Juventus. Dicevamo: non è un segnale di chiusura, ovviamente, ma niente in questo momento, in una fase che sembra davvero calda dell’operazione, può passare in maniera inosservata. Magari segue i bianconeri da molto tempo, però non ci sembra onestamente mai di aver visto una cosa del genere.

Insomma, arrivano ulteriori segnali come quelli che sono arrivati, è evidente, anche per quanto riguarda la questione Dovbyk alla Roma: l’agente del calciatore ucraino tramite il proprio profilo Instagram, prima dell’ufficialità dell’affare ha mandato diversi segnali di un’operazione che sembrava ormai chiusa. E poi è andata effettivamente così. Insomma, pensandoci davvero bene, anche questo potrebbe essere un affare da seguire in questo modo.