Locatelli coinvolto in un maxi scambio, il nuovo attaccante della Juve è super

Clamoroso colpo di scena, la Juventus può firmare uno scambio incredibile con Locatelli: Giuntoli prende un attaccante da urlo

C’è aria di grande cambiamento in casa Juventus. Il club bianconero è reduce da una stagione deludente, nonostante il successo in Coppa Italia. L’addio tra mille polemiche di Massimiliano Allegri e l’approdo di Thiago Motta per aprire – si spera – un nuovo corso vincente in quel di Torino.

Lo Scudetto manca da tanto, troppo tempo. E così la dirigenza juventina sta facendo il possibile per accontentare Thiago Motta e rendere la rosa bianconera il più possibile competitiva. In primis in Serie A, dove lo Scudetto era e rimane la priorità assoluta. Ma anche in Champions League, nella stagione nella quale la Juventus ritornerà finalmente a calcare gli stadi di tutta Europa. A questo punto il lavoro di Giuntoli è già arrivato ad una fase cruciale. Khèphren Thuram e Douglas Luiz a centrocampo, Michele Di Gregorio come nuovo numero uno pronto a difendere i pali della Juventus. Ma non solo. Juan Cabal, sul quale c’era da tempo Marotta, ha finito per scegliere la casacca bianconera a quella nerazzurra.

Cristiano Giuntoli sta apparecchiando un nuovo clamoroso affare che nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi in realtà. Al centro di tutto Manuel Locatelli, pedina importante per la Juventus negli ultimi anni a maggior ragione visti i quasi 40 milioni di euro versati nelle casse del Sassuolo. L’ex talento cresciuto nelle giovanili del Milan potrebbe finire incredibilmente tra le uscite. La possibilità di uno scambio non è mai stata tanto concreta.

Annuncio pazzesco, Juve show: “Contatti in corso”

Locatelli via dalla Juventus ma ancora in Serie A. La rivelazione di mercato arrivata nelle scorse ore parla di un possibile super colpo bianconero in attacco. E il sacrificato di turno potrebbe essere proprio il mediano bianconero. Ma non solo.

Il giornalista Rai Paolo Paganini ha lasciato un messaggio chiarissimo sul proprio profilo su ‘X’. Una trattativa che potrebbe decollare, quella tra Juventus e Fiorentina, già nei prossimi giorni. “Il vento di mare porta nuovi contatti, pare a Forte dei Marmi (dove c’è anche il papà di Chiesa), tra Juventus e Fiorentina per Nicolas Gonzalez“. Il giornalista ha rivelato la richiesta che la dirigenza di Commisso starebbe chiedendo a Giuntoli per lasciar partire il 26enne argentino. “I viola vogliono Locatelli e hanno chiesto anche informazioni per McKennie”.

Obiettivo centrocampo per la società gigliata, dunque. Con Locatelli in primissimo piano, che con l’arrivo di Douglas Luiz e Thuram potrebbe rischiare di trovare meno spazio. D’altro canto Nico Gonzalez è un profilo che già dall’anno scorso piace moltissimo a Giuntoli. A maggior ragione se Federico Chiesa dovesse effettivamente dire addio ai bianconeri nelle prossime settimane: il gioiello della Fiorentina rimane la prima scelta.