Juventus, tavola apparecchiata per il grande ritorno: accordo totale

Juventus, tavola apparecchiata per il grande ritorno. C’è l’accordo totale con la ex bandiera bianconera. Ecco i dettagli

Si sapeva, prima o poi sarebbe arrivato questo momento. E a quanto pare, secondo le anticipazioni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, quel momento è davvero arrivato.

Giorgio Chiellini torna alla Juventus, in un ruolo diverso ovviamente da quello che tutti noi abbiamo potuto ammirare nel corso degli anni. Un ruolo che anche per via dei suoi studi gli si addice a pennello. Sarà un dirigente e non lavorerà sul mercato, ma starà a stretto contatto con Scanavino, dietro la scrivania, per un ruolo aziendale dentro al club.

Il ritorno di Chiellini, è tutto fatto

Gli accordi sono già stati trovati da tempo e adesso è solamente conto alla rovescia. Non vedremo Chiellini in campo vicino alla squadra, almeno non durante la settimana – ma sicuramente alle partite ci sarà sicuro in tribuna – ma sarà negli uffici. Giorgio, l’ex capitano che ha deciso di chiudere la sua carriera calcistica nella MLS, per provare una nuova esperienza di vita, conosce perfettamente tutto il mondo juventino e chissà, magari potrebbe anche tornare utile a Giuntoli in qualche decisione.

Sì, perché se il dirigente da un lato – da un anno a questa parte – ha fatto capire di essere pronto a prendere in mano in tutto e per tutto il club, magari in qualche circostanza si potrà confidare e confrontare con uno che ha passato la sua vita tra Vinovo e Continassa, che conosci tutti i volti, le storie juventine, e che ha studiato soprattutto per essere quello che è al momento. Insomma, tutto apparecchiato: è il momento di un nuovo matrimonio tra Chiellini e la Juventus.