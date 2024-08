La Juve cede un altro centrocampista, si trasferisce subito nella capitale

Juventus molto attiva anche sul fronte delle cessioni: dall’estero arriva l’interesse per il giovane, nel club bianconero dal 2021

È rivoluzione Juve. Sebbene non ci siano ancora state delle movimentazioni di mercato tali da poter definire che il processo di grande cambiamento sia davvero in atto, tutto lascia presagire che al 30 agosto – data insolita di chiusura delle contrattazioni – la Juve avrà un volto completamente differente.

Ovviamente le premesse per poter dire che quest’anno la ‘Vecchia Signora’ intende azzerare quasi tutto, avviando un nuovo possibile ciclo, già ci sono. Basti pensare all’arrivo di Thiago Motta, esponente della categoria di giovani tecnici rampanti che storicamente mai ha trovato spazio alla Continassa (con la rilevante eccezione della parentesi Andrea Pirlo, proveniente comunque in qualche modo dall’ambiente bianconero).

Poi c’è l’addio ad Adrien Rabiot, il leader del centrocampo juventino almeno nelle ultime tre stagioni. C’è stata poi la decisione forte di tornare sul mercato con operazioni discretamente onerose, come quelle che hanno portato a Torino Khephren Thuram e Douglas Luiz. Con quest’ultimo giunto all’ombra della Mole anche grazie al sacrificio di due giovani di sicuro avvenire come Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior. Per finire, in attesa di altri prestigiosi colpi che Giuntoli pare avere in canna, c’è stata anche la cessione del gioiello Matìas Soulé, partito in direzione Roma. Un addio, quello al geniale argentino, che non sarà certo l’ultimo relativamente ai ragazzi usciti dal laboratorio della Next Gen Under 23.

Aké, si apre la pista svedese: l’AIK Stoccolma spinge

Classe 2001, centrocampista di fascia con spiccate propensioni offensive, Nathan Aké ha debuttato con la maglia della Juve in Serie A nel 2022/23. Merito di Max Allegri, che ha lo gettato nella mischia anche approfittando di numerose assenze lamentate nelle partite che hanno visto il francese con cittadinanza ivoriana scendere in campo.

Dopo le esperienze in prestito nelle fila del Digione, dell’Udinese e dell’Yverdon, club svizzero, Aké è tornato alla base, forte di un contratto che tuttavia è quasi agli sgoccioli. L’accordo col club bianconero scade infatti a giugno 2025, con Giuntoli che gradirebbe non poco, per ovvi motivi, monetizzare la sua partenza prima di perderlo a zero.

Ecco che allora all’orizzonte spunta una pista che non ti aspetti: una strada che, secondo informazioni raccolte direttamente dalla redazione di Juvelive.it, porta direttamente alla capitale svedese. L’AIK Stoccolma si starebbe facendo avanti con decisione per il profilo transalpino, che potrebbe partire per una cifra probabilmente inferiore ai 3 milioni.