Mazzata Juventus, Chiesa messo alla porta: ufficialità imminente

Mazzata Juventus, Federico Chiesa messo alla porta da Thiago Motta: l’ufficialità dell’esclusione è imminente

Federico Chiesa e la Juventus sono sempre più lontani. Nemmeno l’ipotetico faccia a faccia che c’è stato nel corso di questa ultima settimana – o almeno così si presume – tra il giocatore e Thiago Motta ha fatto cambiare le cose.

Il tecnico arrivato dal Bologna non ha cambiato idea su Chiesa, che così rimane evidentemente fuori dal progetto. Giuntoli sta cercando una sistemazione e adesso c’è anche da accelerare, anche per via di una decisione anticipata questa mattina dal Corriere dello Sport in edicola che mette in evidenza una cosa: se Chiesa l’anno prossimo vuole giocare, allora deve decidersi e trovarsi una nuova squadra, altrimenti per lui lo spazio è davvero finito.

Mazzata Juventus, Chiesa è fuori

Tant’è che per l’amichevole contro il Brest, Motta – spiega il giornale – avrebbe deciso di non convocarlo. L’ufficialità è arrivata proprio in questi istanti e Federico appunto non c’è tra uomini che il tecnico si porterà. Niente di tutto questo. Chiesa rimarrà fuori dalla Juventus in questo appuntamento amichevole ed è un segnale che ovviamente è da prendere per quello che è: un addio, una mossa che svela anche a Chiesa che non ha nessuna possibilità di rientrare nei piani.