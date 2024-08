Nicolussi Caviglia in Champions con un’altra maglia, colpaccio in Serie A

Il destino del giovane centrocampista appare segnato: potrebbe vestire una nuova maglia in Serie A

La Juventus lavora allo scopo di migliorarsi e digerire le idee tattiche di Thiago Motta. Molti giocatori, attualmente al lavoro alla Continassa dopo il breve soggiorno in terra tedesca, sono quasi sicuri di non rimanere a lungo agli ordini dell’ex Bologna.

Il calciomercato in uscita è una priorità di Cristiano Giuntoli per avere le risorse necessarie ai prossimi colpi, Teun Koopmeiners in testa. Per arrivare all’olandese dell’Atalanta, che non molla l’idea di cederlo a cifre molto alte, l’ex ds del Napoli ha intenzione di piazzare quei calciatori che hanno voglia di minuti e protagonismo in mezzo al campo.

Se dovessimo nominare il prossimo bianconero pronto a salutare la squadra, non potremmo evitare di menzionare Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista che a 24 anni ha voglia di giocare regolarmente in Serie A e, se possibile, in Champions League.

Hans Nicolussi Caviglia-Bologna: Juventus prepara cessione

Non sono pochi i club che vorrebbero mettere le mani sul classe 2000 di Aosta, un calciatore che ha avuto poche chance di imporsi per ovvie motivazioni tattiche. L’anno scorso, agli ordini di Massimiliano Allegri, ha preso parte a dieci partite tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 356 minuti: troppo poco per un calciatore che ha intenzione di rilanciarsi nel calcio che conta, sognando un giorno di far parte del giro della nazionale maggiore.

Su di lui si sono mosse diverse società: in Serie B il Palermo, in Serie A invece Venezia e Como (quest’ultimo ancora un cantiere a cielo aperto). Ma nelle ultime ore si segnala un potenziale interessamento da parte del Bologna, club che l’anno prossimo giocherà la Champions League.

A seguito dello stop muscolare di Michel Aebischer (per lo svizzero una lesione all’adduttore destro, non grave ma da tenere d’occhio), i gialloblù potrebbero pensare di mettere le mani su Nicolussi Caviglia. Di fondamentale importanza sarà capire il punto di vista di mister Vincenzo Italiano che basa gran parte del suo gioco sulla qualità del centrocampo.

Nicolussi Caviglia potrebbe accettare la proposta felsinea, e accantonare al contempo le altre, per un semplice motivo: giocherebbe la prossima edizione della Champions League (la prima nel nuovo formato) in una squadra che attendeva da decenni questo momento. Inoltre, le possibilità di vederlo regolarmente con la maglia del Bologna di Vincenzo Italiano sono molto elevate.