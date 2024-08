Rilancio improvviso di Giuntoli, la Juve lo scippa al Milan

By

Non c’è sosta in sede di calciomercato con la Juventus che sarebbe pronta a scippare un giocatore al Milan in questi giorni

Cristiano Giuntoli è più che mai attivo sul mercato per provare a regalare a Thiago Motta i calciatori necessari a sistemare la rosa bianconera.

Durante gli ultimi giorni il direttore sportivo della Juventus si è letteralmente fiondato su un giocatore che è un obiettivo del Milan. Il dirigente bianconero sta provando ad accelerare nella trattativa per battere la concorrenza rossonera e portare a Torino un altro pezzo da novanta dopo gli acquisti di Kephren Thuram e Douglas Luiz. Una Juventus che sta vivendo giorni decisivi per molte trattative con la dirigenza desiderosa di consegnare la rosa al completo prima del via del nuovo campionato.

Calciomercato, la Juventus è pronta a beffare il Milan: colpo in arrivo

Stando a quanto affermato da Paolo Paganini a TiAmoCalciomercato, la trasmissione di Calciomercato.it, la Juventus avrebbe rilanciato con il Monaco per arrivare a Youssof Fofana, centrocampista francese che da diverse settimane è nel mirino del Milan.

Il giornalista Rai, esperto di calciomercato, ha così analizzato le mosse della Juventus: “Non credo che Federico Chiesa voglia fare il separato in casa fino a gennaio, secondo me si giungerà ad una soluzione che possa riguardare Frattesi in casa Inter o anche il Napoli considerato il fatto che Giuntoli apprezza molto Raspadori. Prima di Thuram la Juve era molto forte su Fofana e so che ora c’è stato un rilancio bianconero“.

Alla Juventus manca ancora un tassello a centrocampo con Giuntoli che vede in Koopmeiners il calciatore giusto per concludere al meglio il reparto mediano. Le difficoltà nella trattativa con l’Atalanta però stanno portando il club bianconero a guardarsi intorno e Fofana è molto apprezzato da allenatore e dirigenza. Le difficoltà del Milan nella trattativa con i monegaschi potrebbero favorire la Juventus, pronta ad avvicinarsi maggiormente a quelle che sono le richieste del club per il suo assistito.

Il Milan è ancora molto lontano dall’accordo con il Monaco ma può vantare quello con il calciatore che al momento sta rifiutando tutte le altre destinazioni. I monegaschi chiedono 35 milioni ed il Milan non si è spinto oltre i 18. Al momento la distanza appare abissale anche se non è da escludere che si possa trovare un accordo intorno ai 25 milioni. Una richiesta che potrebbe favorire la Juventus nel caso in cui Giuntoli decidesse di presentare immediatamente un’offerta di tale portata al Monaco.