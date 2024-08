Thiago Motta alza la voce, Chiesa spalle al muro: “Siamo stati chiari”

Ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha analizzato la situazione riguardante Federico Chiesa e non solo nel post partita di Juventus-Brest

Pur ribaltando l’iniziale svantaggio, la Juventus non è riuscita a centrare il primo successo di questo ritiro pre campionato. Complice uno svarione difensivo ad una manciata di minuti dal triplice fischio, i bianconeri si sono visti raggiungere sul 2-2 dal Brest. A tenere banco, però, è anche e soprattutto la questione legata al calciomercato.

Non è affatto passata inosservata – sotto questo punto di vista – la decisione di Thiago Motta di lasciar fuori, tra gli altri, Federico Chiesa, Djalo e Nicolussi Caviglia. Proprio il tecnico bianconero, nella consueta intervista post partita, ha spiegato questa presa di posizione forte da parte del club bianconero ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato a tal proposito: “Chiesa fuori per motivi di mercato, sia lui che gli altri rimasti a casa. Siamo stati chiari con loro: sono bravi ma devono cercare delle soluzioni dove possono giocare di più. Sia per Chiesa che per gli altri sono decisioni prese”.