13 milioni più bonus, Miretti in un’altra Big di Serie A: da non credere

Una big di Serie A sta mettendo le mani su Miretti: sul piatto ballano circa 13 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo

Il giovane centrocampista, classe 2003, potrebbe essere un altro dei sacrifici che Giuntoli deve fare per avere a disposizione il cash per chiudere Koopmeiners. Su Miretti c’è una squadra importante del nostro campionato.

La Juventus ha le idee chiare sul mercato e anche se per qualcuno le ultime mosse non sono state del tutto convincenti, alla fine l’idea di Giuntoli è quella di consegnare a Motta una squadra vincente. Per rifondare c’è bisogno di fare grandi investimenti e di cambiare parecchie pedina della rosa. Ecco quindi che Soulé, Iling Jr, Chiesa, Huijsen e Barrenechea sono stati sacrificati, nel nome del bilancio e dei nuovi acquisti. La situazione di Federico Chiesa, in particolare, tiene ancora sotto scacco La Vecchia Signora, visto che fino a questo momento nessuno si è avvicinato alle richieste del club.

Una volta sistemata al questione dell’ex Viola, restano da piazzare anche McKennie, Rugani e probabilmente anche Miretti. Il centrocampista dell’Under 21 si è infortunato al piede destro (frattura) e dovrà stare fermo per almeno un mese. Nonostante la giovane età, il sovraffollamento che rischia di crearsi a centrocampo starebbe spingendo Giuntoli verso una probabile cessione.

La Lazio punta Miretti: pronti 13 milioni (più bonus) per accontentare la Juventus

A mettere gli occhi su Fabio Miretti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe stata la Lazio di Baroni. Il presidente Lotito vorrebbe regalare al proprio allenatore un giocatore dinamico e tecnico in mezzo al campo. Le uscite nel corso degli ultimi 12 mesi di Milikovic-Savic prima e Luis Alberto poi, hanno impoverito la mediana biancoceleste.

Miretti potrebbe essere quell’investimento per il futuro che rientra nei parametri della Lazio e che potrebbe perfettamente adattarsi ad un centrocampo a 3 dinamico e tecnico, come voluto da Baroni. Con Rovella e Cataldi può comporre un blocco italiano sempre di grande importanza in Serie A.

Sul piatto, per convincere la Juve a cedere Miretti, ballano circa 13 milioni di euro (più bonus), cifra necessaria ai bianconeri per arrivare a Koopmeiners. Il grande sogno per il centrocampo resta sempre l’olandese, per cui però l’Atalanta continua a chiedere almeno 60 milioni. Con la cifra che si potrebbe ricavare dalla vendita del classe 2003, i conti potrebbero tornare. Giuntoli valuta ogni situazione per arrivare a dama. Thiago Motta intanto freme nell’attesa.