La Juve piazza un altro esubero, giocherà nell’Hajduk di Gattuso

La richiesta di mercato, proveniente dalla Serie A, fatta da Gennaro Gattuso aiuta la Juve che si libera così di un suo esubero

Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato e i tifosi della Juventus sono in attesa di capire quali saranno gli ultimi colpi che la società metterà a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta. Dopo gli innesti di Michele Di Gregorio, Juan David Cabal, Douglas Luiz e Khephren Thuram ora per i bianconeri l’obiettivo è ancora quello di riuscire a trovare nuovi innesti in attacco e magari sulle fasce di difesa.

Nel frattempo un occhio va sempre dato anche al mercato in uscita che è un tema da non sottovalutare perché la Vecchia Signora ha attualmente in rosa ancora alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Thiago Motta e per i quali andrebbe trovata una nuova sistemazione al più presto. In tal senso una mano alla Juve potrebbe darla un allenatore italiano, vale a dire Gennaro Gattuso che vorrebbe portare nel suo Hajduk Spalato un calciatore bianconero.

Gattuso fa una richiesta al suo Hajduk Spalato: l’obiettivo è portare in Croazia un giocatore della Juve

Da alcune settimane Gattuso è diventato il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato e aggiunge così questa esperienza croata alla sua carriera che gli ha permesso già di sedersi su diverse panchine in alcuni campionato differenti. L’ex centrocampista del Milan ha infatti già allenato il Sion in Svizzera, poi a Creta, a Valencia e infine la scorsa stagione a Marsiglia.

Per questa sua nuova avventura a Spalato ha chiesto alla dirigenza del club un nuovo innesto proveniente dalla Serie A che risponde al nome di Mattia De Sciglio. Per questa sua nuova avventura l’ex allenatore di Napoli e Milan vorrebbe portare in Croazia il terzino italiano della Juve che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2025.

I due inoltre si conoscono molto bene perché sono stati compagni di squadra al Milan nella stagione 2011/12 quando Gattuso era ormai un giocatore esperto verso la fine della carriera mentre De Sciglio era un giovane appena uscito dalla Primavera rossonera. Dopo tanti anni di Juve, il prossimo step del terzino classe 1992 potrebbe dunque essere all’Hajduk Spalato. Essendo un esubero per Thiago Motta, i bianconeri non si opporranno ad un suo addio.