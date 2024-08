Lampo Juve, Giuntoli fa impazzire la Capitale: arriva gratis

Proseguono i contatti con il giocatore, che può laciare la Roma a zero. Ecco le ultimissime riguardo il prossimo acquisto della Juventus.

Dopo aver chiuso la cessione di Soulé, dalla Roma può arrivare un giocatore a sorpresa. Valutazion in corso da parte del club, che sta ragionando in vista del futuro. L’occasione è davvero ghiotta con Giuntoli pronto a definire l’operazione e prenotare il calciatore per la prossima stagione. L’estero, che è considerato un vero e proprio jolly offensivo, con Thiago Motta può trovare la giusta continuità e completare il reparto d’attacco della Juventus.

La Juventus guarda al futuro e spera di prendere a zero il giocatore della Roma, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Per il momento non ci sono segnali per il rinnovo di contratto. Le trattative sono ferme e probabilmente riprenderanno nei prossimi mesi. Intanto, l’agente è in contatto con alcuni club per offrire al proprio assistite delle opportunità nel caso in cui non dovesse arrivare il prolungamento con i giallorossi. La Juventus è una delle società interessate al giocatore.

Calciomercato Juventus: colpo dalla Roma, i dettagli

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato riguardo i bianconeri, alla ricerca di rinforzi per questa sessione estiva 2024. Giuntoli si sta concentrando su alcuni obiettivi, considerati vere e proprie priorità. Tra questi non c’è il giallorosso, che può arrivare dalla Roma a parametro zero soltanto la prossima stagione. Ecco le ultimissime in merito al presunto ingaggio dell’esterno, che può lasciare i giallorossi alla scadenza naturale del suo contratto.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Juvelive.it, Giuntoli avrebbe intenzione di portare alla Juventus Stephan El Shaarawy. L’italo egiziano, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025, può essere l’uomo giusto per i bianconeri che sono alla ricerca di esterni offensivi abili nell’uno contro uno.

L’operazione, dunque, può chiudersi in vista della prossima stagione. Infatti, in caso di mancato rinnovo con la Roma, dal prossima febbraio El Shaarawy può firmare un pre contratto per la stagione 2025-2026, e andare a parametro zero in qualunque club. Thiago Motta apprezza molto l’attaccante della Roma e non è un mistero che i bianconeri abbiano provato a ad inserirlo nell’affare Soulé. Alla fine ha prevalso la cessione a titolo definitivo per un importo complessivo di quasi 30 milioni di euro, bonus compresi con El Shaarawy che ha solo rimandato di un anno il suo arrivo alla Juventus.