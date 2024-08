Rabiot ancora in Serie A, lo prende una rivale della Juve: l’indizio

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere ancora in Serie A con una rivale della Juventus che ne sta valutando l’acquisto.

Nei giorni scorsi è giunto il saluto di Adrien Rabiot alla Juventus con il francese che, dopo cinque anni passati in bianconero, è pronto ad una nuova esperienza.

Il centrocampista classe 1995 in questo momento sta vagliando le possibilità per il futuro essendo svincolato dopo la fine dell’accordo con i bianconeri giunto lo scorso 30 giugno. Sono molte le squadre che hanno messo nel mirino la mezzala francese e nei prossimi giorni potrebbe giungere la svolta decisiva. Non è da escludere un futuro in Italia con i bookmakers che hanno abbassato nettamente la quota relativa al passaggio dell’ex PSG in una delle rivali storiche della Juventus.

Calciomercato, Rabiot si avvicina alla rivale della Juventus

Stando alle quote dei bookmakers che si occupano di calciomercato, si starebbe facendo sempre più probabile il passaggio di Adrien Rabiot all’Inter. La quota del passaggio del classe 1995 alla corte di Inzaghi è crollata sensibilmente nelle scorse ore.

Il trasferimento di Rabiot in nerazzurro è quotato da alcuni a 7 ma ad altri a 2.9. Quote decisamente più basse rispetto alle scorse settimane che lasciano intendere un forte interesse da parte dei campioni d’Italia in carica nei confronti della mezza. In questo momento l’Inter è decisamente coperta in mezzo al campo ma non è da escludere che Marotta voglia valutare l’acquisto di un giocatore importante come Rabiot per rendere il reparto ancora più folto.

Nelle ultime ore poi, si è parlato di una possibile cessione di Frattesi per i nerazzurri con Rabiot che potrebbe prendere il posto dell’ex Sassuolo. Resta sempre viva anche la pista che porta al Milan con i rossoneri che restano decisi su Fofana ma la distanza con il Monaco è ancora ampia. Starebbe cercando di approfittarne proprio la Juventus con Cristiano Giuntoli che si è inserito in maniera decisa nella trattativa per provare a portare il mediano a Torino.

In casa Juventus però, gli sforzi sono completamente concentrati su quello che è il colpo Koopmeiners. Nelle scorse ora è stata presentata l’offerta all’Atalanta di poco superiore ai 50 milioni di euro con i bergamaschi che ne chiedono circa 60. Un colpo che, insieme a Todibo e Nico Gonzalez (altri obiettivi di Cristiano Giuntoli) andrebbe a sistemare la rosa a disposizione di Thiago Motta, pronto al via in campionato previsto tra poco meno di due settimane.