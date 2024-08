Tesoretto Juve, Giuntoli batte un altro colpo: va via per 5 milioni

Juventus molto attiva in sede di mercato sia in entrata che in uscita con Giuntoli pronto a fare cassa con 5 milioni.

Si avvicina una cessione a titolo definitivo in casa Juventus con i bianconeri che potrebbero avere a disposizione un nuovo tesoretto per le ultime operazioni in entrata.

Cristiano Giuntoli sta vivendo giorni molto intensi per quello che riguarda le trattative da portare a termine con il direttore sportivo che è impegnato su più fronti. I discorsi con l’Atalanta per Koopmeiners sono più che mai aperti così come si sta cercando di chiudere per Todibo e Nico Gonzalez per mettere a disposizione di Thiago Motta un colpo per reparto. Nel frattempo si pensa anche a quelle che possono essere le operazioni in uscita con un calciatore pronto a salutare i bianconeri per una somma intorno ai 5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno cassa: 5 milioni in arrivo

Secondo quanto affermato da Tuttojuve.com, la Juventus è pronta a cedere a titolo definitivo Hans Nicolussi-Caviglia, centrocampista classe 2000 che non rientra nei piani di Thiago Motta in vista della stagione che sta per prendere il via ufficiale.

La Juventus valuta il cartellino del centrocampista 5 milioni di euro ed il Venezia è sempre interessato al suo acquisto. Una somma che in questo momento sta frenando la trattativa con i lagunari che avrebbero preferito un prestito del calciatore o un acquisto ad una cifra più contenuto. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra le parti per provare a trovare un’intesa per il passaggio del mediano alla corte di Di Francesco, grande estimatore dell’ex Salernitana.

Nei giorni scorsi si sono fatti avanti anche Cagliari e Parma che hanno sondato la disponibilità della Juventus a cedere il calciatore. Il Venezia ha ancora la precedenza nella trattativa avendo richiesto informazioni su Nicolussi-Caviglia per primo ma se non dovesse chiudere nelle prossime ore i bianconeri apriranno a colloqui con altre squadre.

Sempre sul fronte cessioni resta da valutare il futuro di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista piace a Thiago Motta ma appare in uscita in queste ultime settimane di mercato. L’infortunio occorso al classe 2003 durante i giorni scorsi ha rallentato le trattative per una sua possibile uscita dall’organico bianconero ma restano sempre in piedi le piste che potrebbero portare il giocatore alla Fiorentina o alla Lazio. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri con l’entourage del calciatore, valutato circa 15 milioni di euro dalla Juve.