Vlahovic, messaggio UFFICIALE: tifosi della Juventus in delirio

Vlahovic, messaggio UFFICIALE. E’ un momento apparentemente delicato per la Juventus. Le prime amichevoli ed il mercato lasciano filtrare seri dubbi.

Vi sono dei momenti in cui un’azione, un gesto, alcune parole possono ridare colore ad un orizzonte a tinte fosche. E’ un momento particolare quello che sta vivendo la nuova Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli.

Il momento in cui l’entusiasmo iniziale sembra fagocitato dalle difficoltà di un progetto rivoluzionario, che intende resettare completamente il recente passato. E’ in questi momenti che occorre il massimo supporto di una proprietà che ha scelto di intraprendere un nuovo cammino e che ha affidato al nuovo direttore tecnico l’onore, e l’onere, di dare vita ad una nuova Juventus, vincente e sostenibile. E’ in questi momenti che uno dei leader presenti in squadra deve far sentire forte la sua voce. Con i gesti, e con le parole, trasmettere ottimismo e piena fiducia nel nuovo progetto che la società ha inteso ‘abbracciare’. Forse non è, o non è ancora, il leader della Juventus, ma dal punto di vista meramente economico lo è, e per distacco.

Dusan Vlahovic lo si può definire ‘croce e delizia’ della Juventus, ma dopo il messaggio inviato ai tifosi bianconeri la leadership si avvicina sempre più.

Vlahovic ed il messaggio più bello

Nella prima amichevole della Juventus in terra di Germania, contro il Norimberga, Dusan Vlahovic ha sbagliato un calcio di rigore. Nella seconda amichevole della Juventus in terra d’Abruzzo, contro il Brest, il serbo ha segnato su rigore la sua prima rete stagionale.

Ad agosto può bastare anche questo ma dall’attaccante classe 2000, la Juventus ed i tifosi si attendono ben altro. Vlahovic rappresenta la contraddizione più grande di questa Juventus. Ritenuto ‘tecnicamente intoccabile‘ da Motta e da Giuntoli da questa stagione, con il suo ingaggio in crescendo, andrà ad incidere sul bilancio bianconero per oltre 20 milioni di euro. Profilo pertanto ‘economicamente insostenibile‘. Intanto il numero nove bianconero ha lanciato un significativo messaggio ai tifosi della Juventus:

“Ci vuole tempo, ma sono sicuro che saremo in grado di fare grandi cose. Il vostro supporto è fondamentale“. Parole di chi pare armato delle più buone intenzioni. Cristiano Giuntoli spera che presto Dusan Vlahovic apponga la sua ‘preziosissima’ firma in calce ad un prolungamento di contratto con annessa spalmatura dell’elevato ingaggio. Sarebbe la maniera migliore per iniziare una grande stagione. E sarebbe la prima, e forse la più importante, tra le grandi cose da fare. Per la Juventus.