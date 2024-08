Scambio e gran ritorno. La Juventus tira fuori il coniglio dal cilindro per chiudere velocemente l’affare

Adesso si deve accelerare, non solo per quanto riguarda le uscite ma anche per l’esterno che, dopo aver detto addio a Chiesa, serve alla Juventus. E il nome che Giuntoli vuole è quello di Galeno, esterno del Porto.

Si deve chiudere nel minor tempo possibile e secondo le informazioni che sono state riportate da A Bola, c’è un giocatore che i bianconeri vorrebbero mettere nell’operazione e che i lusitani accetterebbero volentieri. Un giocatore che non rientra nei piani di Thiago Motta.

Scambio per Galeno, c’è Djalò

“E per realizzare i propri propositi, la squadra torinese sventola il nome di Tiago Djalò come “merce di scambio” per facilitare l’affare e abbassare l’importo da pagare. Il difensore centrale portoghese, che ha giocato in Portogallo per lo Sporting, non è incluso nei conti di Thiago Motta e i Dragoni sono interessati a riceverlo”. Questo si legge testualmente sul sito citato prima, insomma, ci potrebbe essere un’accelerata proprio nelle prossime ore.

Ormai Giuntoli ha deciso su chi puntare e non sembra ci possa essere un cambio in corsa. Galeno è il primo nome nella lista e siccome il Porto è costretto a vendere allora si potrebbe finalizzare il tutto nelle prossime ore. Vedremo quello che succederà, ma qualcosa si sta muovendo proprio adesso con la Juve che, dal proprio canto, poi si dovrà concentrare sulle uscite.