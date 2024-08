Scambio last minute Juventus-Inter: tutti felici e (s)contenti

Scambio last minute Juventus-Inter. Le due acerrime rivali starebbero ponderando uno scambio clamoroso nelle ultime settimane di mercato.

Metti una sera cena con Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta. Il direttore tecnico della Juventus che dialoga, amabilmente?, con il presidente, e numero uno, in tutti i sensi, dell’Inter.

Le due acerrime rivali una di fronte all’altra. Un apparente clima da duello finale, stile film di Sergio Leone e con tanto di colonna sonora di Ennio Morricone. Soltanto che questa volta non si sfidano per un comune obiettivo di mercato. L’ipotetico, e non tanto fantasioso, incontro potrebbe avvenire davvero. Dove non si sa, ma vi potrebbe essere. Questo perché entrambi hanno un serio problema. O meglio il serio problema lo ha la Juventus, mentre l’Inter ne potrebbe risolvere almeno un paio in un colpo solo. Delle due, in questo momento, è la società bianconera quella in difficoltà. Il progetto di rifondazione tecnica e risanamento economico ha obbligato la Juventus ad intraprendere un cammino si virtuoso ma lastricato di scelte nette e rischiose. Tra queste scelte quella riguardante Federico Chiesa è la più tranciante, coinvolgente e divisiva. Motta e Giuntoli hanno deciso: l’esterno di Genova è fuori dal progetto. Pertanto dovrà trovarsi un’altra sistemazione.

Lo scambio studiato da Giuntoli e Marotta

Federico Chiesa via. Per andare dove? Ecco che si ritorna all’incontro possibile, e sempre più probabile, tra Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta. Sul tavolo il futuro dell’esterno azzurro.

Giuntoli lo vuole dare via, per motivi tecnici ed economici. Marotta lo vorrebbe all’Inter il prossimo anno a parametro zero. Nel mezzo vi è l’ipotesi di Chiesa subito all’Inter. Più passano i giorni più il prezzo del cartellino di Chiesa diminuisce. Tra dieci mesi sarà svincolato. Per accontentare entrambe le parti ecco l’ipotesi dei mercato lanciata da Tuttosport: “Juventus, clamoroso scambio con l’Inter: Chiesa per Frattesi“. La Juventus si libererebbe di colui il quale è considerato ormai soltanto un peso, mentre l’Inter, se riuscisse a liberarsi di giocatori come Arnautovic o Correa, potrebbe inserire Chiesa nel suo lotto di attaccanti che include già profili quali Lautaro, Thuram e Taremi. La Juventus, dal canto suo, avrebbe Davide Frattesi inseguito inutilmente la scorsa estate dallo stesso Giuntoli. Chi ci guadagna da questo scambio? La risposta fa venire i brividi. Ai soli tifosi della Juventus però.