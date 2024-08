Se ne sbloccano tre in un colpo: accordo a un passo, gode anche la Juve

Se ne sbloccano tre in un colpo, vanno limati solo gli ultimi dettagli: ecco perché anche i bianconeri possono esultare.

Manca meno di un mese alla fine del calciomercato estivo, ma nei prossimi 25 giorni può ancora succedere di tutto. Diverse squadre hanno diverse caselle da riempire, tra cui la Juventus. Sì, certo, i bianconeri sono stati tra i più attivi finora, mettendo a segno numerosi acquisti, eppura la rosa non è affatto completa.

Considerando che ci sono parecchi esuberi – “ufficializzati” anche dallo stesso Thiago Motta con le mancate convocazioni per l’amichevole con il Brest – il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli avrà tanto lavoro da fare fino a fine agosto. Si stanno muovendo anche altri club in Italia, per esempio la Fiorentina. I viola hanno cambiato allenatore – al posto di Vincenzo Italiano è arrivato Raffaele Palladino – ed hanno perso un bel po’ di giocatori a centrocampo. Una settimana fa hanno ufficializzato l’ex Monza Colpani ma nelle prossime ore dovrebbe sbarcare a Firenze anche un’altra rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, Albert Gudmundsson. L’islandese fu a un passo dalla Fiorentina già lo scorso gennaio ma poi il Genoa non volle privarsene a stagione in corso.

Se ne sbloccano tre in un colpo, Gudmundsson alla Viola “sblocca” Milik e Gonzalez

Con Gudmundsson nel capoluogo toscano, bisognerà fare attenzione all’effetto domino. Una “catena” che potrebbe coinvolgere anche la stessa Juventus.

Vi spieghiamo perché: Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha fatto delle richieste ben precise alla sua società nel caso di cessione dell’islandese. A quanto pare vorrebbe Arek Milik, uno degli esuberi bianconeri. Ma l’effetto domino non si ferma qui: Gudmundsson sbloccherebbe Nico Gonzalez, seguito sempre con maggiore insistenza dalla Signora. Con lui la Viola può cedere a cuor leggero l’argentino, perché difficilmente a Firenze ci sarà posto per entrambi. Insomma, una situazione completamente favorevole per la Juventus.