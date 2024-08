Sì ad Arthur, prestito con obbligo di riscatto: lascia la Continassa

Arthur vicino a lasciare la Juventus in prestito con obbligo di riscatto: il club pronto ad accogliere il brasiliano in rosa

A due settimane dall’inizio del campionato, la Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato tanto in entrata quanto soprattutto in uscita dove in ben 8 sono considerato fuori dal progetto.

Le questioni più spinose sono certamente quelle relative a due giocatori, ovvero Federico Chiesa e Wojciech Szczesny. Entrambi in scadenza contrattuale e con un ingaggio importante che pesa a bilancio, i due non hanno ricevuto delle offerte che soddisfino i bianconeri che rischiano di mantenerli in rosa per un’altra stagione pur non facendoli giocare, essendo considerati fuori dai piani di Thiago Motta che è stato chiarissimo dopo la gara pareggiata 2-2 contro il Brest.

Giuntoli sta trovando grosse problemi nel piazzarli e ciò sta bloccando anche il mercato in entrata, preoccupando non poco i tifosi. Dovrebbe invece sbloccarsi molto presto la situazione relativa al futuro di Arthur Melo, altro esubero che il ds deve piazzare altrove entro il termine della sessione estiva di mercato. Il centrocampista brasiliano è fuori già da tempo dai piani della società bianconera ed il suo destino dovrebbe essere in Premier League.

Juventus, goodbye Arthur: il brasiliano verso la Premier League

Già mandato via in prestito lo scorso anno alla Fiorentina, il futuro di Arthur Melo sarà ancora una volta lontano da Torino e la Juventus spera ora di dirgli addio in maniera definitiva. Il centrocampista brasiliano è finito del mirino del Brighton, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dopo l’addio di Pascal Groß, trasferitosi al Borussia Dortmund, e potrebbe volare in Inghilterra già nei prossimi giorni.

Il club inglese sarebbe pronto a rilevare il giocatore dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto, permettendo ai bianconeri di liberarsi del suo pesante ingaggio e di salutarlo definitivamente. L’obbligo di riscatto, tuttavia, non sarebbe certo, ma legato a determinate condizioni come ad esempio presenze o numero di gol. Nonostante tutto, pur di liberarsi di Arthur, la Juventus sarebbe pronta ad accettare le condizioni poste dal Brighton e la fumata bianca potrebbe arrivare dunque da un momento all’altro.

L’avventura di Arthur a Torino non è solo stata breve, ma anche molto deludente, avendo pochissimo spazio per mettersi in mostra e deludendo quando è sceso in campo. Tra lui ed i tifosi bianconeri c’è sempre stato pochissimo feeling, così come con la società e dopo quasi due anni da separato in casa sembra essere arrivato il momento dell’addio definitivo.