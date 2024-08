Juventus, UFFICIALE: il botto da 88 milioni sblocca il mercato

Juventus, UFFICIALE: i numeri che fanno ben sperare Giuntoli: qual è la missione del diesse nell’ultimo mese di calciomercato.

Nella prossima stagione la Juventus sarà impegnata su tre fronti. Campionato, Coppa Italia e Champions League. In realtà le competizioni sarebbero quattro, considerando che nell’estate 2025 dovrebbe prendere il via il tanto discusso Mondiale per Club, che in Serie A coinvolgerà i bianconeri e l’Inter e si giocherà negli States.

Serve dunque una rosa molto lunga, completa in tutti i reparti, affinché la squadra di Motta non vada in affanno e finisca per dare priorità ad una competizione piuttosto che ad un’altra. Motivo per cui il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha fretta di completare il roster a disposizione dell’ex tecnico del Bologna, che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Ciò che frenano il mercato in entrata della Juventus sono gli esuberi: tra questi c’è ufficialmente anche Federico Chiesa, non convocato per l’amichevole giocata a Pescara con il Brest sabato scorso. Ma la lista è lunga e fino a quando il diesse non risolverà queste questioni non potrà centrare gli altri obiettivi (vedi l’atalantino Koopmeiners, in stand-by).

Juventus, UFFICIALE: gli esuberi “valgono” quasi 90 milioni

E se Giuntoli dovesse riuscire a cedere questi giocatori che non rientrano più nei piano del tecnico la Juventus risparmierebbe indubbiamente molti soldi.

Lo conferma il portale Calcio&Finanza, che stima un potenziale risparmio addirittura di 88 milioni di euro sul costo della rosa 2024-25 ed al netto di eventuali scelte sui sostituti. La cessione più remunerativa sarebbe quella di Chiesa: l’ex viola pesa sul bilancio della Signora 23 milioni. Secondo in questa speciale classifica il centrocampista brasiliano Arthur, tornato a Torino dopo il prestito di un anno alla Fiorentina (17,4 milioni). A seguire lo statunitense McKennie, ma spunta anche il nome di Thiago Djalò, arrivato lo scorso gennaio dopo un breve duello con l’Inter ma di fatto mai utilizzato dal vecchio allenatore Massimiliano Allegri.