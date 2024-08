Nico Gonzalez-Juve, annuncio ufficiale: tifosi in visibilio

La Juventus mette le mani su Nico Gonalez: Thiago Motta stravede per lui e potrebbe essere il nome giusto per alzare il livello dell’attacco

L’ala della Fiorentina è reduce da una buona Copa America e rappresenta il principale obiettivo per l’attacco bianconero. C’è stato un annuncio ufficiale che ha mandato in estasi i tifosi juventini.

La Juventus ha le idee chiare sul mercato anche se alcune scelte non hanno convinto a pieno i tifosi e gli addetti ai lavori. Giuntoli vuole costruire una squadra il più pronta possibile per competere immediatamente con l’Inter per lo Scudetto. Serve un altro centrocampista di qualità e inserimento dopo gli arrivi di Thuram dal Nizza e di Douglas Luiz dall’Aston Villa. Con la partenza di Rabiot si avrà completamente un’altra mediana rispetto a quella dello scorso anno, che ha rappresentato una delle problematiche principali della squadra di Allegri.

Thiago Motta ha chiesto uno sforzo alla società anche per quanto concerne l’attacco e l’inserimento di un esterno in grado di dare maggiore qualità alla manovra e di essere incisivo in zona gol. Le partenze di Soulé e Chiesa (ancora da definire dove ma già escluso dalla rosa della prima squadra) sono servite a monetizzare per dare poi la caccia a gente più pronta. Il nome di Nico Gonzalez circola da tempo dalle parti della Continassa e potrebbe essere il regalo di Giuntoli al suo tecnico per la fascia destra.

Nico Gonzalez è il nome giusto per la Juve: l’opinione di Massimo Orlando

A parlare della situazione di Nico Gonzalez alla Juventus e della sua utilità nella squadra di Thiago Motta è stato anche Massimo Orlando. L’ex calciatore di Serie A, intervistato da TMW Radio, all’interno dello spazio Calciomercato e Ritiri, ha detto la sua su Nico in bianconero.

“Lo vedrei bene alla Juve. A Motta, per il suo gioco, con tutti quei tagli e inserimenti, serve uno così”.

Poi aggiunge: “Credo che la Fiorentina non farà nulla per trattenerlo, sia perché vogliono fare cassa e sia perché hanno visto tutti i problemi che ha avuto nell’ultima stagione il calciatore”.

Sulla qualità anche Massimo Orlando è convinto però che non si possa discutere: “Ti garantisce 10-15 gol all’anno”. L’argentino potrebbe essere perfetto assieme a Yıldız per innescare Vlahovic al centro. Un tridente ad altissimo coefficiente tecnico che potrebbe regalare tante soddisfazioni ai tifosi della Vecchia Signora. Per accontentare la Viola servono però circa 40 milioni.