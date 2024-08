Visite mediche e firma UFFICIALE: la Juve ha chiuso un altro affare

Insomma, un addio che era già sicuro e che adesso è ufficiale. Arrivato anche l’annuncio da parte del club e Frabotta va via dopo diversi anni in giro per l’Italia in prestito. Dopo il debutto con la Juventus in bianconero non ha mai trovato spazio. Sembrava potesse esplodere da un momento all’alto, ma non è andata così. Ha giocatore soprattutto in Serie B, nell’ultima stagione con la maglia del Cosenza. Adesso per lui questa nuova avventura al di là della Manica.