Da Manchester alla Juve a parametro zero, ingaggio super

Nuova idea di mercato per la Juventus che potrebbe puntare su un ex giocatore del Manchester United a costo zero.

Arriva un nome nuovo per quello che riguarda il mercato della Juventus con i bianconeri che potrebbero affondare il colpo per un attaccante che fino allo scorso giugno era sotto contratto con il Manchester United.

Tra acquisti e cessioni il lavoro di Cristiano Giuntoli non ha freni in queste ore con il direttore sportivo della Juventus che ha intenzione di chiudere quanto prima quegli affari necessari alla sistemazione dell’organico. La società sa di dover cedere prima di acquistare per fare cassa ed ha concordato con Thiago Motta una lista di calciatori che dovrà lasciare Torino prima della fine della sessione di mercato estiva. Una volta sfoltito l’organico si tornerà poi a pensare ai possibili colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, nome nuovo in attacco: proposto l’ex Manchester United

Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi sarebbe stato offerto alla Juventus il cartellino di Anthony Martial, attaccante francese rimasto senza contratto una volta scaduto il suo accordo con il Manchester United lo scorso 30 giugno.

Un affare non semplice considerato il fatto che il francese richiede circa 5 milioni di euro l’anno come ingaggio. Una somma considerata troppo alta dalla Juventus che continua però a seguire la situazione riguardante la punta classe 1995. Il giocatore sarebbe stato offerto anche all’Inter con i nerazzurri che si trovano sostanzialmente nella stessa situazione della Juventus, dovendo prima salutare gli esuberi in rosa prima di operare in entrata.

Chi sta lavorando in maniera più decisa all’acquisto della punta francese è il Como. Il club allenato da Cesc Fabregas è fortemente interessato all’attaccante che ritroverebbe in squadra l’ex compagno di squadra e di nazionale Raphael Varane. I primi contatti tra le parti ci sono già stati con i lariani che vorrebbero andare a chiudere un altro colpo di livello internazionale per presentarsi ai nastri di partenza con una squadra da subito competitiva.

Per quello che riguarda il mercato della Juventus al momento la questione più calda è quella riguardante Teun Koopmeiners. Nelle ultime ore è arrivata l’ammissione di Gian Piero Gasperini che ha confermato la volontà di del centrocampista di trasferirsi alla Juventus con il giocatore che si starebbe rifiutando di allenarsi con l’Atalanta. Una situazione che potrebbe portare l’olandese alla corte di Thiago Motta anche se la società orobica non ha voglia di farsi ricattare dal calciatore e difficilmente si muoverà dalla richiesta da circa 60 milioni di euro per il suo cartellino.