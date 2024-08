Fiorentina bruciata al fotofinish, prendono McKennie per 11 milioni: dove giocherà

Il centrocampista americano è vicino al cambio squadra e all’addio alla Juventus. Colpo di scena sul suo futuro.

Mancano ormai meno di dieci giorni all’inizio del campionato ma la Juventus ha ancora molto da fare sul mercato. Sono arrivati interessanti acquisti, ma la squadra è palesemente incompleta e questo è dovuto soprattutto alle mancate cessioni.

La Juve ha quasi una formazione di esuberi, giocatori che – per motivi tattici o per questioni contrattuali e legati all’ingaggio – non sono più nei piani della società. A partire da Federico Chiesa fino a Wojciech Szczesny e tanti altri, ma trovare acquirenti non è semplice e la formazione bianconera vive stallo al momento per quel che riguarda le uscite.

Tra i calciatori in uscita c’è sicuramente Weston McKennie, centrocampista americano in scadenza nel 2025 con il club bianconero. La Juve aveva piazzato il calciatore nello scambio con l’Aston Villa per Douglas Luiz, ma l’ex Leeds ha rifiutato la destinazione, costringendo la società a cedere il giovane e talentuoso Barrenechea. I rapporti ormai sono deteriorati e la Juve spera di piazzare il giocatore in questa sessione di mercato.

Altrimenti l’addio a zero non sarà impossibile, e Giuntoli vuole evitare a ogni costo questa possibilità. Negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato alla Fiorentina, ma è proprio l’ingaggio a frenare tutto: ora su McKennie c’è l’interesse di un nuovo club.

Juve, McKennie può tornare in Bundesliga

Niente Fiorentina per McKennie, la società di Commisso dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni il club tedesco dell’Hoffenheim è molto vicino a McKennie e sarebbe pronto ad acquistare il giocatore per circa 11 milioni di euro, McKennie sarebbe piuttosto felice di tornare in Bundesliga dove ha trovato la consacrazione nel grande calcio.

Il giocatore ha infatti giocato per diversi anni nello Schalke04, proprio prima di approdare al club bianconero. Alla Juve dopo un buon inizio si è perso e tra alti e bassi non ha mai trovato la giusta continuità. Ora per la società è in vendita, soprattutto dopo ‘lo smacco’ con l’Aston Villa, la Juve è pronta a cedere il giocatore, il primo di una lunga lista in questa sessione di mercato.

Insomma la società spera di fare un buon gruzzoletto con le cessioni e poi trovare eventualmente colpi in entrata. La Juve lavora senza sosta e Giuntoli è attivissimo sul mercato, l’obiettivo è regalare una rosa competitiva a Thiago Motta.