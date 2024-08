De Sciglio giocherà in un altro club di Serie A, il Monza si arrende in volata

Mattia De Sciglio via dalla Juve ma non al Monza: spunta una nuova clamorosa pista per il terzino bianconero

L’estate bianconera sta per entrare nel vivo. Il calciomercato sullo sfondo ma intanto il campo per la nuova Juventus di Thiago Motta non ha riservato momenti felici. Il 3-0 contro il Norimberga, poi il deludente pari col Brest. Mancano ancora diversi giorni all’esordio in campionato contro il Como ed i bianconeri dovranno subito invertire la rotta.

Dopo l’addio di Rabiot il centrocampo della Juventus ha accolto due firme di grande spessore come Douglas Luiz e Khèphren Thuram, che daranno un’impronta tutta nuova alla mediana. Una Juve che ha dato il benvenuto anche a Juan Cabal, giovane talento che Beppe Marotta aveva da tempo messo nel mirino in ottica nerazzurra. Ma il mercato bianconero passerà anche dalle cessioni ed una di quelle ormai sicure riguarda l’attacco. Federico Chiesa, nella prossima stagione, non sarà più un calciatore della Juventus. L’ala classe ’97, infatti, è in uscita visto che il rinnovo del contratto oltre la scadenza ferma al 30 giugno 2025 è stata ufficialmente accantonata.

Lo ha ribadito Thiago Motta in conferenza stampa dopo il pari col Brest, il figlio d’arte dovrà il prima possibile cercarsi una nuova sistemazione. Ad ogni modo un altro addio ormai scontato riguarda Mattia De Sciglio, fuori dai piani del neo allenatore bianconero e pure lui in scadenza tra meno di un anno.

Altro che Monza: altra italiana per De Sciglio

Da settimane il Monza e Adriano Galliani stanno facendo il possibile per portare Mattia De Sciglio alla corte di Alessandro Nesta. Il polivalente laterale ex Milan, però, sembra poter prendere una via molto diversa da quella che porta alla società brianzola da qui a fine agosto.

Un altro club è interessato alle prestazioni del classe ’92 ed è il neo promosso Parma che vuole tornare a stupire anche in Serie A. Secondo quanto raccolto De Sciglio sarebbe una delle richieste di mister Fabio Pecchia per potenziare le fasce. L’opzione gialloblù potrebbe essere gradita al calciatore che a Torino rischia di fare tantissima panchina, a maggior ragione con il recente approdo di Cabal.

Il 31enne milanese già nell’ultimo anno è stato accantonato dal club bianconero, riuscendo a collezionare agli ordini di Allegri appena 1 presenza. Adesso con Thiago Motta la musica sembra essere la stessa. Ma non c’è solo il Monza sull’ex rossonero: per il terzino, molto presto, potrebbero aprirsi le porte della firma con il Parma di Fabio Pecchia.