È ufficiale, altra cessione in casa Juve: via un centrocampista

Adesso è arrivata anche l’ufficialità, un altra cessione importante in casa Juventus: il centrocampista ha svuotato l’armadietto

L’amichevole contro l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone è stato l’ultimo test per i bianconeri di Thiago Motta. Poi si inizierà a fare sul serio: lunedì 19 agosto, all’Allianz Stadium, arriverà il neopromosso Como di Fabregas pronto a sorprendere tutti in questo campionato di Serie A. La preparazione dei bianconeri continua senza sosta, l’obiettivo è quello di iniziare con il piede giusto questa stagione sportiva.

Chi non ha mai smesso di lavorare, invece, è sicuramente la dirigenza che sta cercando di perfezionare la rosa con l’arrivo di nuovi calciatori. Nel frattempo, però, si lavora anche per quanto riguarda le cessioni. Proprio nelle ultime ore la ‘Vecchia Signora’ ha comunicato l’addio di un calciatore che ha deciso di iniziare una nuova avventura.

Si tratta del centrocampista Simone Iocolano che, in questi ultimi anni, ha fatto parte della rosa della Next Generation in Serie C. Se ne stava già parlando di un suo possibile addio, ma ora è arrivata anche la conferma con tanto di nota ufficiale da parte del club che lo ha voluto salutare e ringraziare per tutto quello che ha dato alla causa bianconera.

Juventus, ufficiale la cessione di Iocolano: nuova avventura

Simone Iocolano non è più un calciatore della Juventus. Il classe ’89 ha deciso di sposare il progetto del Piacenza, squadra militante in Serie D. Per il centrocampista si tratta della prima esperienza in questo campionato. L’obiettivo degli emiliani è fin troppo chiaro: cercare di ritornare, quanto prima, nel calcio professionistico. Il suo periodo in bianconero termina dopo due anni e mezzo quando fu prelevato dal Lecco.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino e del Sassuolo inizia la carriera professionistica con l’Ivrea. Successivamente ha vestito anche le maglie di Bassano, Valle D’Aosta, Alessandria, Bari, Monza, Virtus Entella, Lecco ed appunto Juventus Next Generation. Con i bianconeri è sceso in campo in 58 occasioni trovando la via della rete in 7 occasioni e fornendo 8 assist ai suoi compagni.

Un elemento importante che va via dal team allenato da Paolo Montero. Dal suo account ufficiale Instagram, Iocolano ha voluto salutare il club piemontese: “Ti ho indossato con con onore e con orgoglio. Ho vissuto il giorno più bello in quella giornata allo Stadium con i tuoi colori sulla pelle. Sarai sempre parte di me, spero di poterti incontrarti di nuovo un giorno“.