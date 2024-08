La Juventus ha messo la freccia: lampo da 30 milioni, cambia la formula

La Juventus ha messo la freccia. Il mercato della Juventus vive emozioni alterne. Dopo la delusione Todibo arriva la tanto sospirata buona notizia.

Quei 40 milioni di euro che il West Ham verserà al Nizza per Jean-Claire Todibo bruciano quasi quanto i 50 milioni che invece l’Arsenal ha versato nelle casse del Bologna per Riccardo Calafiori.

Settimane di lavoro, di trattative complicate per cercare di trovare una soluzione che potesse aggirare la mancanza di liquidità spazzate via in un attimo da un club che ha ‘accontentato’ il club francese come la Juventus di oggi non avrebbe mai potuto fare. Forse è questo che ha dato più fastidio al direttore tecnico bianconero. Ma nel mercato come nella vita ‘chiodo scaccia chiodo’ e per dimenticare una trattativa andata a monte ne occorre immediatamente un’altra che vada a buon fine. Sul tavolo c’è sempre l’annosa vicenda riguardante il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. Parallele scorrono altre figure da ricercare, un centrale difensivo, dopo lo scioccante K.O. arrivato dalla conclusione dell’affare Todibo, ed un esterno di qualità. E su tale ultimo profilo Marco Conterio ha delle importanti novità.

La Juventus ha messo finalmente la freccia

Anche sulla questione esterno la Juventus ha dovuto fare delle scelte, fino ad arrivare a colui che è ritenuto, in questo momento e a determinate condizioni, il profilo ideale per Thiago Motta.

Marco Conterio nel suo post su X ha scritto che: “Si avvicina in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni il passaggio di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus“. L’eventuale prossima chiusura della trattativa per l’esterno argentino, classe 1998, riempirebbe uno dei tre grandi vuoti presenti ancora nell’undici titolare della Juventus. Discorso a parte, ed forse ancora più complesso, riguarda i giocatori in uscita. Da Federico Chiesa ad Arthur, sono numerosi i giocatori cui trovare una nuova ed ‘adeguata’ sistemazione. Profili quasi tutti molto ‘costosi’ a livello di ingaggio. Un grande problema per la Juve e per chi, eventualmente, li acquisterà.