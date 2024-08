Djaló cambia squadra per 11 milioni complessivi, colpaccio in Serie A

Tiago Djaló potrebbe presto cambiare maglia e salutare la Juve: il colpaccio in Serie A vale ben undici milioni

Ci sono calciatori che accendono i tifosi con le loro gesta tecniche, per la qualità in campo o semplicemente per un intervento risolutore che decide una competizione. Tiago Djaló, invece, l’ha fatto sul calciomercato, visto che per lungo tempo è stato corteggiato dall’Inter a parametro zero, ma poi ha deciso di lasciare il Lille e trasferirsi subito alla Juve, l’eterna rivale dei nerazzurri, con cui i duelli sul calciomercato non sono mai mancati nel corso del tempo.

La sua parabola in bianconero, però, non è andata come sperava. Nonostante in Francia avesse attirato le attenzioni dei maggiori club europei, a Torino ha avuto un minutaggio molto basso, venendo escluso dalle rotazioni di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Thiago Motta non ha cambiato le cose e il difensore è finito dritto sul mercato, dove sarà chiamato a trovare una nuova destinazione.

Sicuramente ha influito il terribile infortunio al ginocchio che l’ha tenuto per mesi lontano dai campi, ma ora la Juve non sembra volerci affatto puntare, anzi gradirebbe costituire un tesoretto tramite la sua cessione da reinvestire su un altro profilo. Djaló potrebbe comunque non lasciare la Serie A, anzi è proprio nel nostro Paese che c’è la destinazione più probabile.

Djaló lascia la Juve, ma resta in Italia: pressing del Genoa

Il club giusto per rilanciarsi potrebbe essere il Genoa. I rossoblù hanno effettuato mercato soprattutto in uscita, perdendo Mateo Retegui, passato all’Atalanta, e Josep Martinez, ora nuovo portiere dell’Inter. Non è detto neanche che resti Albert Gudmundsson, che piace sempre ai nerazzurri e alla Fiorentina, con la Viola sempre più determinata ad acquistarlo.

Insomma, i tifosi non sono proprio felici, ma nelle ultime due settimane abbondanti di trattative potrebbero essere accontentati con qualche colpo a effetto che potrebbe sistemare la rosa. Uno di questi è proprio Djaló: i due club, che hanno buoni rapporti, potrebbero mettere in piedi l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

Sarebbero tutti felici: la Juve si libererebbe subito di uno stipendio importante, il Genoa avrebbe un difensore di livello a sua disposizione e se i rossoblù dovessero riscattare il portoghese, Giuntoli potrebbe mettere anche a bilancio una ricca plusvalenza. La trattativa potrebbe decollare subito dopo il 15 agosto, più probabilmente dopo la prima giornata di Serie A.