“Il mio sogno”, dall’Inter alla Juve: rivelazione inaspettata

Frecciatina in conferenza stampa da parte del bianconero che ha beffato l’Inter con le sue parole: tifosi su tutte le furie.

Il derby d’Italia non è solo in campo ma anche a colpi di calciomercato. Dopo anni di guerra fredda, si fa per dire, la Juventus e l’Inter sono tornati in affari. Per rispondere allo smacco Antonio Conte che dopo aver salutato la Vecchia Signora da vincente ha scelto di sedersi sulla panchina dell’Inter, a distanza di anni la Juve ha deciso di puntare sull’ex nerazzurro Thiago Motta. Il tecnico non è però l’unico della nuova Juventus legato al club meneghino.

Motta non è stato solo un ottimo giocatore per la Nazionale e per l’Inter ma anche uno degli uomini di fiducia di José Mourinho. Se il Biscione riuscì a raggiungere l’impresa di mettere in bacheca il mai dimenticato triplete, il merito è anche dell’italo-brasiliano. Lo stesso che ora spera di fare altrettanto bene anche da allenatore.

Raggiungere i risultati ottenuti da calciatore, ma a bordo della Juventus, sarebbe uno smacco a dir poco enorme per i tifosi dell’Inter. Gli stessi che hanno dovuto fare i conti con un altra beffa: per lui vestire la maglia bianconera è sempre stato un sogno.

Juventus, che smacco per i tifosi dell’Inter: ha sempre sognato i colori bianconeri

Sessione di calciomercato decisamente turbolenta per il nuovo acquisto bianconero che in fase di presentazione ha rivelato che poche settimane prima del sì è stato contattato proprio dall’Inter. Rifiutare i nerazzurri è stato però più facile del previsto per Juan Cabal che alla fine ha scelto di firmare con la Juventus fino al 2029.

Sembrava destinato a giocare nella Lazio oppure nell’Inter ma quando è arrivata la chiamata da parte di Motta, necessariamente a caccia di terzini visto il passaggio al 4-3-3, Cabal ha fermato ogni trattativa e di comune accordo con la famiglia ha deciso di abbracciare Torino.

Affare da circa 13 milioni di euro per la Vecchia Signora che ora si aspetta una risposta sul campo da parte del 2001 colombiano. “La scelta della Juve era legata al mio sogno” ha ammesso il ventitreenne che spera di ricambiare la fiducia della società con prestazioni di livello assoluto. Nonostante sia approdato in Serie A da soli due anni, ha già dimostrato di poter essere un titolare nel campionato italiano.