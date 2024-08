Torna Bernardeschi, colpaccio da 6 milioni: tifosi a bocca aperta

Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Italia e in serie A: colpaccio da 6 milioni di euro, i tifosi restano a bocca aperta. I dettagli

Federico Bernardeschi è ormai lontano dalla serie A e dal nostro campionato dall’estate 2022. Due anni fa il suo passaggio dalla Juve al Toronto, dove si trova tutt’oggi. Da lì è sparito quasi dai radar del grande calcio, perdendo anche la Nazionale. In Canada, l’ex Fiorentina non si è ambientato al meglio, pur facendo registrare numeri importanti come 21 reti in 62 presenze. Basti pensare che nei suoi cinque anni in bianconero aveva messo a referto 8 gol in 143 gettoni.

Per il giocatore c’è il richiamo del grande calcio. Vuole sentirsi ancora protagonista, alla soglia dei 30 anni. C’erano già diverse voci su un suo possibile ritorno in Italia e nelle ultime settimane stanno aumentando sempre di più. Ha lasciato un bellissimo ricordo nei tifosi della Juve, separandosi bene con la piazza. I fan spesso gli chiedono di tornare in una città in cui il toscano si è sempre trovato bene. L’ex Fiorentina sarebbe vicino ad un nuovo approdo non solo in serie A ma anche nel capoluogo piemontese.

Bernardeschi torna in serie A e a Torino: possibile tentazione

I tifosi sono pronti ad esultare per questo colpo che riguarda però l’altra parte della Mole. Infatti il giocatore è desiderato fortemente dai granata. Tornerebbe in città per andare al Torino che in queste settimane sta costruendo la propria nuova rosa.

Vanoli può essere la rivelazione della serie A, dopo aver già condotto il Venezia nel massimo campionato italiano. Il tecnico adesso vuole stupire in granata cercando di riportarli in Europa, traguardo sempre sfiorato da Juric nei suoi tre anni senza però essere mai raggiunto. Bernardeschi può aiutare nella ricerca dell’obiettivo e vuole dimostrare di poter fare ancora la differenza ad alti livelli. Per lui si aprirebbe la possibilità di fare da partner a Zapata.

Il Torino starebbe pensando seriamente di riportarlo in Italia. La valutazione che ne fa il Toronto è di circa 6 milioni di euro, una cifra sicuramente alla portata del club di Cairo. Resterebbe da definire l’ingaggio dell’ex Juve, troppo alto per le casse granata. Andrebbe definito questo aspetto, l’unico ostacolo ad una trattativa altrimenti in discesa. Nelle prossime settimane si capirà se resteranno solo voci o ci sarà qualcosa di più concreto. Bernardeschi spera di poter tornare in Italia.