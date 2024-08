Tutto finito con la Juve, si libera a parametro zero: è addio

Con la Juventus ha definitivamente chiuso, la prossima stagione si libera a parametro zero: addio ai colori bianconeri

La Juventus di Thiago Motta prosegue la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, ovvero la sfida di campionato contro il neopromosso Como di Fabregas. Nel frattempo, però, il tecnico italo-brasiliano spera in qualche altro regalo dal fronte calciomercato estivo. Non solo dal punto di vista delle entrate, ma soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Sono molti, infatti, i calciatori considerati dei veri e propri “esuberi” che non rientrano più nel progetto tecnico dell’allenatore. Segno del fatto che sono liberi di trovarsi un’altra destinazione. Intanto, però, in casa bianconera sta tenendo banco la vicenda che riguarda l’atleta che ha deciso il suo futuro. Un futuro decisamente lontano dalla ‘Vecchia Signora’ visto che sta meditando l’addio, a parametro zero, dal club la prossima stagione.

Juventus, il portiere ha deciso: va via gratis l’anno prossimo

La Juventus ha deciso di affidarsi ad un nuovo portiere per questa stagione: un investimento importante è stato fatto per Michele di Gregorio dal Monza. Addio, quasi certo, per Wojciech Szczcesny che sta aspettando una chiamata proprio dai brianzoli di Galliani. Non dovrebbero avere problemi Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, pronti ad essere rispettivamente il secondo e terzo portiere di questa stagione.

Anche se, a tenere banco, è un altro estremo difensore che in questo momento è fuori rosa e considerato il quarto portiere: si tratta di Stefano Gori che non rientra nei piani di Motta. Il portiere, classe ’96, è ritornato dal prestito dal Monza in cui non ha collezionato nessuna presenza. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brescia e del Milan, ha firmato per la Juventus nella stagione 2020-21, senza mai scendere in campo.

Per lui tantissima gavetta nelle serie minori dove ha vestito le maglie di Bari, Pro Piacenza, Pisa, Como e Perugia. Il suo contratto con i bianconeri andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Difficilmente verrà rinnovato visto che la sua intenzione è quella di andare via. Non è da escludere, allo stesso tempo, una cessione in questa sessione estiva in qualche squadra di Serie B pronta a puntare su di lui per questa stagione.

Il 27 luglio del 2020, preparando l’ultima sfida di campionato del suo Pisa contro l’Ascoli, si infortuna gravemente alla spalla durante una sessione di allenamento. Uno stop durato ben quattro mesi.