Juve, il colpaccio in attacco arriva direttamente dal Milan: 20 milioni

La Juventus guarda a sorpresa in casa Milan per sistemare il proprio attacco con una punta che piace a Thiago Motta

Alle prese con le cessioni dei calciatori in esubero, la Juventus guarda al mercato anche per provare a piazzare dei colpi in entrata con Thiago Motta che ha chiesto un attaccante alla sua dirigenza.

In casa Juventus si lavora su diversi fronti in questi giorni per provare a sistemare l’organico a disposizione di Thiago Motta. La priorità al momento è data alle cessioni con calciatori come Chiesa, Rugani, De Sciglio e molti altri che non rientrano nei piani del tecnico italo-brasiliano e della società. Cristiano Giuntoli è alla ricerca di nuove sistemazioni per loro per poi provare a dare l’assalto decisivo a quelli che sono gli obiettivi da portare in rosa al più presto.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Milan per l’attacco

La nuova idea della Juventus per l’attacco si chiama Noah Okafor. L’attaccante svizzero piace molto a Thiago Motta ed il Milan non esclude la sua partenza anche se chiede una somma intorno ai 20 milioni di euro per il suo cartellino, ritenuta eccessiva dai bianconeri.

L’attaccante si è messo a disposizione di Paulo Fonseca dopo l’esperienza agli europei con la Svizzera che non lo ha visto di certo tra i protagonisti rimanendo sempre in panchina. Il suo nome in questi giorni è stato accostato a diverse trattative come quella che dovrebbe portare Tammy Abraham alla corte del tecnico portoghese. Il Milan però non avrebbe intenzione di privarsi dello svizzero se non per una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

La Juventus ha chiesto informazioni sul giocatore classe 2000 che piace molto a Thiago Motta per via delle sue capacità di giocare su diversi fronti del reparto offensivo. I 20 milioni di euro richiesti dai rossoneri però sono ritenuti eccessivi dai bianconeri che proveranno a capire che margini di trattativa ci siano. La proposta di Cristiano Giuntoli può aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro, al momento lontana dalle richieste rossonere.

Il mercato di Juventus e Milan si è spesso incrociato in queste ultime settimane. I club hanno spesso condiviso gli obiettivi ed ora sono ancora in corsa per cercare di portare in Serie A Youssouf Fofana. Il Milan è da tempo sul giocatore ma è lontano dalle richieste del Monaco mentre la Juventus, nel caso in cui dovesse riuscire a fare cassa con gli esuberi, proverebbe a battere la concorrenza andandosi ad assicurare il mediano della nazionale francese.